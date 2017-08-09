В Уфе пройдет спортивный праздник «День физкультурника»
В эту следующую субботу, 19 августа, в Уфе, на стадионе «Гастелло» пройдет спортивный праздник «День физкультурника», сообщает мэрия.
В эту следующую субботу, 19 августа, в Уфе, на стадионе «Гастелло» пройдет спортивный праздник «День физкультурника», сообщает мэрия.
Так, в программе мероприятия — соревнования по бегу на различные дистанции, настольному теннису, шашкам и шахматам, футболу и дартсу.
Начало праздника — в 11:00, регистрация участников — с 10:30. На регистрацию для личного участия предоставляются: копия документа, удостоверяющего личность и медицинская справка о допуске.