Сегодня ночью «Самаратрансстрой» приступает к ремонту Красноглинского шоссе

По словам представителя подрядной организации, фреза, с помощью которой будут снимать верхний слой старой дорожной одежды, уже прибыла на объект. Работы начнутся в ночь на четверг, 10 августа и продлятся около двух недель. Всего дорожникам предстоит «зачистить» порядка 100 тыс. квадратных метров проезжей части. При этом в «Самаратрансстрое» заверяют, что автомобилисты не заметят особых неудобств — техника будет работать ночью.