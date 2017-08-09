Сельисполкомы в Витебской области ограничивают продажу алкоголя на период жатвы

Для обеспечения безопасности, сохранности урожая и госсобственности, а также для предотвращения нарушений трудовой дисциплины и правонарушений УВД Витебского облисполкома обратилось в местные органы власти с ходатайством об ограничении продажи алкоголя на период уборочной кампании. Оно было поддержано.

«В настоящее время в каждом районе области на уровне сельских исполкомов принимаются решения об ограничении продажи спиртных напитков и пива в вечернее, ночное и утреннее время. Как правило, время ограничения действует с 17.00 до 11.00. Где-то оно смещено на час. В Толочинском районе, например, ограничения введены на всей территории, за исключением райцентра: здесь решениями 7 сельских исполкомов объявлен круглосуточный запрет на продажу алкоголя. На такой же шаг пошел Чашникский райисполком», — отметила Ольга Шкуратова.