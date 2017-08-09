Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль
Коллекторы взыщут с россиян долги за ЖКУ
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
СМИ: Максакова рассказала о слухах о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Землетрясение на юго-западе Китая
15:48 (мск), источник: БЕЛТА

Сельисполкомы в Витебской области ограничивают продажу алкоголя на период жатвы

9 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Сельисполкомы в Витебской области ограничивают продажу алкоголя на период жатвы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Для обеспечения безопасности, сохранности урожая и госсобственности, а также для предотвращения нарушений трудовой дисциплины и правонарушений УВД Витебского облисполкома обратилось в местные органы власти с ходатайством об ограничении продажи алкоголя на период уборочной кампании. Оно было поддержано.

«В настоящее время в каждом районе области на уровне сельских исполкомов принимаются решения об ограничении продажи спиртных напитков и пива в вечернее, ночное и утреннее время. Как правило, время ограничения действует с 17.00 до 11.00. Где-то оно смещено на час. В Толочинском районе, например, ограничения введены на всей территории, за исключением райцентра: здесь решениями 7 сельских исполкомов объявлен круглосуточный запрет на продажу алкоголя. На такой же шаг пошел Чашникский райисполком», — отметила Ольга Шкуратова.

По состоянию на утро 9 августа, в Витебской области убрано 15% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми. Рейдовые проверки правоохранительных органов проходят во всех хозяйствах региона. Практически в каждом из них выявляются мелкие и незначительные нарушения. Кроме того, с начала жатвы выявлено 2 преступления, связанных с хищениями (в Верхнедвинском и Глубокском районах). Составлено 115 административных протоколов, в том числе 60 — на сторожей и работников сельхозпредприятий, находящихся в нетрезвом виде на рабочем месте, 2 — в отношении нетрезвых механизаторов, управлявших сельхозтехникой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года
Обнародованы обстоятельства смерти младенца при домашних родах в Витебске
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
СМИ сообщили о вооруженном захвате отеля в центре Риги
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь