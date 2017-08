Денис Тен побывал на могиле своего знаменитого прадеда в Корее

Мин Гын-Хо входит в список 12 самых выдающихся борцов за независимость страны. Его армия была одной из самых больших и влиятельных во всей империи. В 1962 Мин Гын-Хо был награжден орденом Республики Кореи «Presidential Medal in the Order of Merit for National Foundation». Это одна из самых престижных государственных наград за вклад в основание целой страны.