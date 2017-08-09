Денис Тен побывал на могиле своего знаменитого прадеда в Корее

«Статуя моего прадеда Мин Гын-Хо, знаменитого генерала Кореи. В его честь в 1999 году мэрией города Вонжу был возведён памятник. Неподалёку также располагается его могила и монумент высотой в несколько метров и описанием его достижений на двух языках: корейском и английском», — написал Денис в Инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXj6HvmFnfY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The statue of my great-grandfather, Min Geung-Ho, the famous general of Korea. In his honor, in 1999, the city of Wonju erected a monument. Not far away, too, is his memorial and a tombstone a few meters high with a description of his achievements in two languages: Korean and English. My great grandfather is on the list of the 12 most outstanding fighters for the country's independence. His army was one of the largest and most influential in the whole empire. In 1962, Min Geung-Ho was awarded the Order of the Republic of Korea "Presidential Medal in the Order of Merit for the National Foundation". This is one of the most prestigious state awards for the contribution to the foundation of the whole country. Every time I come to visit his memorial, I can't stop thinking, what an honor I've been given to be born in a truly great family.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Denis Ten (@tenis_den) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-09T05:19:36+00:00">Авг 8 2017 в 10:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мин Гын-Хо входит в список 12 самых выдающихся борцов за независимость страны. Его армия была одной из самых больших и влиятельных во всей империи. В 1962 Мин Гын-Хо был награжден орденом Республики Кореи «Presidential Medal in the Order of Merit for National Foundation». Это одна из самых престижных государственных наград за вклад в основание целой страны.

«Каждый раз, посещая его могилу, ловлю себя на мысли, как мне повезло родиться в семье великого человека», — отметил спортсмен.