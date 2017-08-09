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15:12 (мск), источник: Kazinform

Денис Тен побывал на могиле своего знаменитого прадеда в Корее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Бронзовый призер зимних Олимпийских игр, казахстанский фигурист Денис Тен побывал на могиле своего знаменитого прадеда в Южной Корее, генерала Мин Гын-Хо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статуя моего прадеда Мин Гын-Хо, знаменитого генерала Кореи. В его честь в 1999 году мэрией города Вонжу был возведён памятник. Неподалёку также располагается его могила и монумент высотой в несколько метров и описанием его достижений на двух языках: корейском и английском», — написал Денис в Инстаграме.

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Мин Гын-Хо входит в список 12 самых выдающихся борцов за независимость страны. Его армия была одной из самых больших и влиятельных во всей империи. В 1962 Мин Гын-Хо был награжден орденом Республики Кореи «Presidential Medal in the Order of Merit for National Foundation». Это одна из самых престижных государственных наград за вклад в основание целой страны.

«Каждый раз, посещая его могилу, ловлю себя на мысли, как мне повезло родиться в семье великого человека», — отметил спортсмен.

12 августа Денис Тен выступает в шоу «Ice Festa», который проходит в южнокорейском городе Коян (Goyang).

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