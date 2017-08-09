Денис Тен побывал на могиле своего знаменитого прадеда в Корее
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Бронзовый призер зимних Олимпийских игр, казахстанский фигурист Денис Тен побывал на могиле своего знаменитого прадеда в Южной Корее, генерала Мин
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Бронзовый призер зимних Олимпийских игр, казахстанский фигурист Денис Тен побывал на могиле своего знаменитого прадеда в Южной Корее, генерала Мин
«Статуя моего прадеда Мин
Мин
«Каждый раз, посещая его могилу, ловлю себя на мысли, как мне повезло родиться в семье великого человека», — отметил спортсмен.
12 августа Денис Тен выступает в шоу «Ice Festa», который проходит в южнокорейском городе Коян (Goyang).