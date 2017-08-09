В Новокузнецке задержали участников ОПГ, воровавших машины

Полицейские задержали в Кузбассе участников группировки, которые воровали машины и грабили гаражи.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился житель Новокузнецка, который рассказал, что у него украли иномарку. Новокузнечанин купил «Mercedes» накануне за 1 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что машину украли 4 участника преступной группы. Один из них уже числился в федеральном розыске. 32-летний злоумышленник установил на свою машину устройство слежения, после чего продал её потерпевшему. Через несколько дней его сообщники похитили автомобиль.