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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке задержали участников ОПГ, воровавших машины

Преступники действовали на территории Кемервоской и Новосибирской областей, а также в Алтайском крае.

Полицейские задержали в Кузбассе участников группировки, которые воровали машины и грабили гаражи.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился житель Новокузнецка, который рассказал, что у него украли иномарку. Новокузнечанин купил «Mercedes» накануне за 1 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что машину украли 4 участника преступной группы. Один из них уже числился в федеральном розыске. 32-летний злоумышленник установил на свою машину устройство слежения, после чего продал её потерпевшему. Через несколько дней его сообщники похитили автомобиль.

Подозреваемых вместе с лидером группы задержали. Выяснилось, что они причастны к другим аналогичным преступлениям на территории Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского края. С территории двух автопредприятий они украли «КамАЗ» и фуру «Scania». Кроме того, преступники похищали имущество из гаражей. Дома у одного из них полицейские нашли устройство, которое считывает коды сигнализаций. Все четверо стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Они находятся под стражей до суда.

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