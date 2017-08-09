В Новокузнецке задержали участников ОПГ, воровавших машины
Преступники действовали на территории Кемервоской и Новосибирской областей, а также в Алтайском крае.
Преступники действовали на территории Кемервоской и Новосибирской областей, а также в Алтайском крае.
Полицейские задержали в Кузбассе участников группировки, которые воровали машины и грабили гаражи.
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Подозреваемых вместе с лидером группы задержали. Выяснилось, что они причастны к другим аналогичным преступлениям на территории Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского края. С территории двух автопредприятий они украли «КамАЗ» и фуру «Scania». Кроме того, преступники похищали имущество из гаражей. Дома у одного из них полицейские нашли устройство, которое считывает коды сигнализаций. Все четверо стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Они находятся под стражей до суда.