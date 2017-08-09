Найден самый большой динозавр в мире

Источник: Museum of Paleontology Egidio Feruglio

Новый вид титанозавров, Patagotitan mayorum, описан в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Останки динозавра первым обнаружил пастух Аурелио Эрнандес на патагонском ранчо Ла Флеха в 2012 году. Хозяин ранчо позвал туда палеонтологов, и через 18 месяцев они извлекли из земли все кости — как оказалось, шести особей. Находка так поразила ученых Национального исследовательского совета (Аргентина), что они отдали один скелет Американскому музею естественной истории, где он был выставлен в 2016 году, когда новый вид даже еще не получил названия. Только сейчас его назвали Patagotitan mayorum — в честь Патагонии, греческих титанов и семейства хозяина ранчо.

Анализ костей показал, что особи погибли, еще не достигнув своего максимального роста. Однако даже тогда патаготитаны достигали 15 метров в высоту и весили около 70 тонн.

Читайте также Тираннозавры не могли бегать

Все шесть особей были извлечены из трех геологических слоев: вероятно, дело в том, что они все умерли у озера, куда они и другие травоядные ящеры приходили на водопой. Возможно, в периоды засух озеро высыхало, и динозавры умирали у его берегов от жажды. Их останки приходили поедать ящеры-падальщики, втаптывая кости своих жертв глубоко в глину, что и способствовало фоссилизации.