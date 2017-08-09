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12:49 (мск), источник: Индикатор

Найден самый большой динозавр в мире

Самый большой из известных ученым динозавр (и вообще самое большое животное суши) весил 69 тонн и обитал около 100 миллионов лет назад.

Источник: Museum of Paleontology Egidio Feruglio

Новый вид титанозавров, Patagotitan mayorum, описан в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Останки динозавра первым обнаружил пастух Аурелио Эрнандес на патагонском ранчо Ла Флеха в 2012 году. Хозяин ранчо позвал туда палеонтологов, и через 18 месяцев они извлекли из земли все кости — как оказалось, шести особей. Находка так поразила ученых Национального исследовательского совета (Аргентина), что они отдали один скелет Американскому музею естественной истории, где он был выставлен в 2016 году, когда новый вид даже еще не получил названия. Только сейчас его назвали Patagotitan mayorum — в честь Патагонии, греческих титанов и семейства хозяина ранчо.

Анализ костей показал, что особи погибли, еще не достигнув своего максимального роста. Однако даже тогда патаготитаны достигали 15 метров в высоту и весили около 70 тонн.
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Все шесть особей были извлечены из трех геологических слоев: вероятно, дело в том, что они все умерли у озера, куда они и другие травоядные ящеры приходили на водопой. Возможно, в периоды засух озеро высыхало, и динозавры умирали у его берегов от жажды. Их останки приходили поедать ящеры-падальщики, втаптывая кости своих жертв глубоко в глину, что и способствовало фоссилизации.

Сравнение костей этого ящера и родственных ему видов, других гигантских титанозавров Патагонии (аргентинозавра, пуэртазавра, нотоколосса) указывает на то, что они принадлежали к одной и той же кладе (группе организмов). Скорее всего, такой экстремальный гигантизм в ходе эволюции возник только один раз. Все колоссальные титанозавры жили только в промежутке 113−83 млн лет назад, на юге современной Южной Америки. Вероятно, длинные шеи и хвосты этих ящеров помогали им выдерживать необычно жаркую температуру, характерную для того периода.

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