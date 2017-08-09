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13:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

На Синюшиной Горе в Иркутске началось строительство ФОКа

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось по поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова на Синюшиной Горе.

Источник: admirk.ru

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось по поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова на Синюшиной Горе. Об этом 9 августа 2017 года сообщает пресс-служба администрации города. В прошлом году на встрече градоначальника с жителями микрорайона обсуждалась возможность возведения ФОКа. В июле этого года подрядчики приступили к работе.

ФОК будет состоять из двух блоков: 25-метрового бассейна на шесть дорожек и блока с помещениями для занятий единоборствами, хореографией, игровыми видами спорта. Общий объем финансирования из бюджета города составляет более 300 млн рублей. В этом году выделено 100 млн рублей. Завершить строительство объекта планируется к концу 2018 года. Об этом сообщил начальник МКУ УКС Иркутска Илья Кручинин.

«В микрорайоне Синюшина Гора живёт 35 тыс. человек, что сопоставимо с населением таких городов, как Зима или Саянск. Здесь этот ФОК является самым ожидаемым объектом социальной инфраструктуры, так как не было условий для массовых занятий плаванием и единоборствами», — пояснила заместитель мэра — глава комитета по управлению Свердловским округом Светлана Колотовкина.

Работа по строительству спортивных сооружений продолжится. «Сейчас завершается процесс формирования участка для многофункционального спортивного объекта в Пади Долгой между Университетским и Первомайским. Проектирование планируем начать в следующем году. В этом году начали проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в 20-м Советском переулке в Ново-Ленино», — рассказала заместителя председателя комитета по градостроительной политике рассказала Ольга Иванова. При выборе места для ФОКов учитывались дефицит спортивных сооружений на территории и возможность формирования земельных участков с наименьшими затратами.

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