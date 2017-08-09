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15:08 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Портрет с автографом от Владимира Путина получила юная жительница Кубани

Краснодар, 9 августа, KrasnodarMedia. Президент России Владимир Путин прислал по почте свой портрет с автографом школьнице из Краснодарского края.

Ульяна Клычева сама обратилась к главе государства с просьбой о таком подарке. Портрет Президента девочке торжественно вручил глава Лабинского района, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Лабинского района.

Желанный презент Ульяна получила в администрации района, куда она пришла вместе с родителями — Ольгой и Александром Клычевыми и главой Чамлыкского сельского поселения Инной Кононовой.

— Ульяна — дисциплинированная, ответственная, целеустремленная девочка с активной жизненной позицией. Она участвует во всех школьных мероприятиях, увлекается рисованием, — сказал начальник управления образования Александр Захарин.

Глава района Александр Садчиков в присутствии заместителей вручил Ульяне портрет лидера страны, книгу «Тайна трех государей» и цветы, пожелал ей крепкого здоровья, отличных оценок, найти свое место в жизни и всегда достигать намеченной цели.

В ответ Ульяна пообещала хорошо учиться, принести пользу своему району, родной Кубани и любимой Родине, сообщает пресс-служба администрации Лабинского района.

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