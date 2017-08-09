В пятницу в Калининграде отключат холодную воду на Сельме и ещё 141 улице

В пятницу в Калининграде отключат холодную воду на Сельме и ещё 141 улице

В микрорайоне Сельма и на прилегающих улицах, а также на 141 улице Центрального и Ленинградского районов холодная вода будет подаваться только до третьих этажей, расположенные выше квартиры с 0:00 до 12:00 останутся без водоснабжения. Об этом сообщает городская администрация.