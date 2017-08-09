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13:04 (мск), источник: Клопс.ru

В пятницу в Калининграде отключат холодную воду на Сельме и ещё 141 улице

В микрорайоне Сельма и на прилегающих улицах, а также на 141 улице Центрального и Ленинградского районов холодная вода будет подаваться только до третьих этажей, расположенные выше квартиры с 0:00 до 12:00 останутся без водоснабжения. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: Клопс.ru

Это касается пятницы, 11 августа. В зону ограничения водоснабжения попадают 1−4-я Большие Окружные, Тенистая ал., Брусничная, Тимирязева, Тихоненко, Дубинина, Цирковая, Серж. Мишина, Жуковского, Колёсная, Менделеева, Радистов, Белинского, Красносельская, Добролюбова, Глазунова, Саратовская, пр. Мира, Лейт. Катина, Палубная, Столярная, Лесопарковая, Бассейная, Спортивная, Чкалова, Энгельса, Нахимова, Закавказская, Кутузова, Чапаева, Осипенко, Ростовская, Тенистая ал., Ломоносова, Борзова, Захарова, Авторемонтная, Чекистов, Щорса, Яналова, Коммунальная, Банковская, В. Котика, Чернышевского, Маяковского, К. Маркса, Каменная, Офицерская, Пугачёва, Красная, Разина, Шиллера, Пацаева, Комсомольская, пер. Щорса, Чекистов, Войнич, Леонова, Зоологическая, Алябьева, Кирова, Репина, Димитрова, Брамса, Тенистая ал., Ташкентская, Броненосная, Бердянская, Полецкого, Никитина, Осетинская, Тенистая ал., Озерова, Мусоргского, Желябова, Нарвская, Калужская, Сибирякова, Зелёная, Дорожная, Горького, Азовского, Первомайская, Тургенева, Тельмана, Беломорская, Лесная, Молодёжная, Балтийская, Озёрная, Стрелковая, Тенистая ал., Чехова, Князева, Островского, Музыкальная, Ладожская, Д. Бедного, Талалихина, Загородная, Герцена, Гончарова, Глинки, Давыдова, Колхозная, Барклая де Толли, Кольцова, Лозовая, К. Цеткин, Богатырская, Платова, Червонная, Янтарная, Краснохолмская, Неманская, Златоустовская, Пулемётная, Билибина, Черноморская, Поселковая, Горького, Тельмана, Некрасова, Азовская, Госпитальная, Знойная, Лермонтова, Гоголя, Голикова, Ленинградская, Черняховского, Тенистая ал., А. Невского, Ефремова, Павших в Афганистане, Светлая, Молдавская, Старорусская, а также микрорайон Сельма и прилегающие улицы.

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