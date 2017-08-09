В Новокуйбышевске построили новую спортивную площадку

Завтра, 10 августа на прилежащей территории ФОК «Октан» состоится торжественное открытие спортивной площадки для подготовки и сдачи нормативов «Готов к труду и обороне», сообщают на официальной странице «Вконтакте» физкультурно-оздоровительного комплекса.

11 августа в 10:00 на прилежащей территории ФСК «Олимп» по ул. Миронова, 32-А пройдет мероприятие «Покори Олимп!». Для всех желающих ребят до 14 лет проведут конкурс рисунков на асфальте. Победитель сможет в течение месяца бесплатно заниматься в ФСК «Олимп», участник, занявший второе место получит сертификат на 10 бесплатных посещений, а третье место — 5.