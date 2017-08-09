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13:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ремонт бордюра у мэрии усадил екатеринбуржцев в пробку

В центре города.

Екатеринбургские дорожники раньше срока начали ремонт четной стороны проспекта Ленина. 9 августа 2017 года ремонтники частично перекрыли ее для замены бордюров перед зданием горадминистрации, передает «Уралинформбюро».

Свободными для транспорта, двигающегося в обоих направлениях, остались только 3 полосы из 4. Ранее анонсировалось, что перекрытие четной стороны произойдет 3 сентября.

Одновременно с этим для проезда полностью закрыта нечетная сторона проспекта, где с 22 июля ведутся работы по обновлению брусчатки.

Екатеринбургские автомобилисты стоят в пробке на отрезке от Вайнера до 8 Марта. По данным сервиса Яндекс. Пробки, средняя скорость движения здесь не выше 7 километров в час.

Проспект Ленина в Екатеринбурге перекрывается и ремонтируется поэтапно. Работы продлятся до 20 октября 2017 года.

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