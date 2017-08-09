Питомник Воронежского госуниверситета передаст 60 хищных птиц на Ближний Восток

Входящий в состав ВГУ заповедник «Галичья Гора» из Липецкой области передаст 60 хищных птиц в Марокко, Объединенные Арабские эмираты и Катар. Покупателей из стран Ближнего Востока заинтересовали соколы. О продаже других видов птиц речь пока не идет, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в заповеднике «Галичья Гора» в среду, 9 августа.



Часть птиц передадут для охоты, а часть для разведения в местных питомниках. Соколов отправят за границу, когда будут готовы все необходимые документы. Сотрудники питомника планируют осуществить сделку в сентябре 2017 года.



— Сейчас мы воспитываем соколов, тренируем их. Требования к птицам очень высокие: если хоть одно перышко будет сломано, сокола уже могут забраковать, — сообщили в заповеднике.



В пресс-службе ВГУ добавили, что стоимость каждой особи — до $200. В эту сумму входят и отправка птиц, и подготовка документов на них. Соколиная охота в арабских странах является давней традицией и частью культуры. Соколы из заповедника ВГУ уже обучены всем необходимым навыкам.

