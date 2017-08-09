Софию Ротару не узнать: «хуторянка» фантастически похорошела

Дело в том, что паспортистка в свое время по ошибке записала в паспорте певицы, что она родилась 9-го числа, а не 7-го. С тех пор так и повелось: Ротару празднует и «правильный», и «неправильный» дни рождения. Так что в среду София Михайловна опять принимает поздравления.