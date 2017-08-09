Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Умер замминистра по делам Северного Кавказа Резников
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
СМИ: Максакова рассказала о слухах о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
14:30 (мск), источник: Sputnik.md

Софию Ротару не узнать: «хуторянка» фантастически похорошела

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Легендарная певица, народная артистка СССР София Ротару отпраздновала 70-летний юбилей 7 августа. Однако свой день рождения она празднует дважды.

Источник: Sputnik.md

Дело в том, что паспортистка в свое время по ошибке записала в паспорте певицы, что она родилась 9-го числа, а не 7-го. С тех пор так и повелось: Ротару празднует и «правильный», и «неправильный» дни рождения. Так что в среду София Михайловна опять принимает поздравления.

Сейчас певица вместе со своей семьей находится на острове Сардиния.

София Ротару активно публикует фотографии с отдыха, делясь со своими подписчиками в Instagram солнечным настроением. Глядя на звезду, сложно поверить, что ей исполнилось 70 лет.

Фотографии Софии Ротару вызвали восторг у многочисленных пользователей сети, которые отметили свойственные певице красоту и легкость. Поклонники Софии Михайловны осыпали певицу комплиментами и поздравлениями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Софию Ротару не узнать: 'хуторянка' фантастически похорошела
Филат вновь вышел на свободу
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Полицейские попались на аферах с квартирами
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь