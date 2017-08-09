Софию Ротару не узнать: «хуторянка» фантастически похорошела
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Легендарная певица, народная артистка СССР София Ротару отпраздновала 70-летний юбилей 7 августа. Однако свой день рождения она празднует дважды.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Легендарная певица, народная артистка СССР София Ротару отпраздновала 70-летний юбилей 7 августа. Однако свой день рождения она празднует дважды.
Дело в том, что паспортистка в свое время по ошибке записала в паспорте певицы, что она родилась 9-го числа, а не 7-го. С тех пор так и повелось: Ротару празднует и «правильный», и «неправильный» дни рождения. Так что в среду София Михайловна опять принимает поздравления.
Сейчас певица вместе со своей семьей находится на острове Сардиния.
София Ротару активно публикует фотографии с отдыха, делясь со своими подписчиками в Instagram солнечным настроением. Глядя на звезду, сложно поверить, что ей исполнилось 70 лет.
Фотографии Софии Ротару вызвали восторг у многочисленных пользователей сети, которые отметили свойственные певице красоту и легкость. Поклонники Софии Михайловны осыпали певицу комплиментами и поздравлениями.