Сенатор советует крымчанам меньше ездить на Украину из-за активизации СБУ

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение в комментарии РИА Новости (Крым) высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее несколько жителей Крыма рассказали РИА Новости (Крым) о том, как их во время поездок на Украину вербовали спецслужбы этой страны. Конкретные люди, называя свои имена и фамилии, рассказали на видео сайту о том, что у СБУ имелась на них информация, которая использовалась для вербовки, а также о том, что именно от них требовали делать украинские спецслужбы.

В распоряжении РИА Новости (Крым) оказались данные конкретных сотрудников СБУ, которые занимаются вербовкой жителей полуострова.

Они также обнародованы на crimea.ria.ru.

«Надо стараться как можно реже посещать Украину, а лучше вообще туда не ездить. При нынешней украинской власти посещение Украины довольно опасно для крымчан. Мы помним многие факты, когда крымчан арестовывали на Украине, против них возбуждались уголовные дела. Даже если поехать туда необходимо, нужно постараться как-то решить проблему на Украине без посещения этой страны», — полагает сенатор.

По словам Цекова, если крымчане все-таки подверглись попыткам вербовки со стороны спецслужб Украины, по возвращению на полуостров этим людям необходимо обратиться в Федеральную службу безопасности.

«Если возникает такая ситуация, крымчанам нужно стараться не поддаваться ни на какие вербовочные действия. Если же ситуация сложилась таким образом, что они были вынуждены подписать какие-то бумаги о согласии на сотрудничество, им необходимо по возвращению в Крым сразу же обратиться в наше управление ФСБ и рассказать все то, что происходило с ними на Украине», — отметил член Совета Федерации.

При этом данные действия украинских спецслужб сенатор назвал аморальными и ярко характеризующими весь нынешний правящий режим в этой стране.