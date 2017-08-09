Воронежцы публикуют фото «взбесившегося» светофора

Мигающее, как новогодняя гирлянда устройство, ввело в ступор водителей, едущих со стороны Антонова-Овсеенко по направлении к кольцу. Как отмечают очевидцы, из-за сломавшегося в районе памятника Славы светофора оказались в растерянности не только автомобилисты, но и пешеходы — для них сразу загорелись красный и зеленый «человечки».

Хаос на дороге продолжался как минимум четыре часа: автомобилистам пришлось стоять в пробке, а пешеходам — переходить дорогу под страхом попасть под колеса машин. Сообщение о неисправных светофорах появилось около 6 часов вечера 8 августа в паблике «Местопожение ДПС в Воронеже». К 22:00 ситуация, судя по комментариям под записью в группе, не изменилась.