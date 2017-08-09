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13:02 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы публикуют фото «взбесившегося» светофора

Вчера, 8 августа, автомобилисты, едущие по улице Хользунова в сторону Московского проспекта, стали очевидцами необычного дорожного явления — перед перекрестком светофор загорелся сразу тремя цветами.

Мигающее, как новогодняя гирлянда устройство, ввело в ступор водителей, едущих со стороны Антонова-Овсеенко по направлении к кольцу. Как отмечают очевидцы, из-за сломавшегося в районе памятника Славы светофора оказались в растерянности не только автомобилисты, но и пешеходы — для них сразу загорелись красный и зеленый «человечки».

Во время загрузки произошла ошибка.

Хаос на дороге продолжался как минимум четыре часа: автомобилистам пришлось стоять в пробке, а пешеходам — переходить дорогу под страхом попасть под колеса машин. Сообщение о неисправных светофорах появилось около 6 часов вечера 8 августа в паблике «Местопожение ДПС в Воронеже». К 22:00 ситуация, судя по комментариям под записью в группе, не изменилась.

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