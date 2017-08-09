Росприроднадзор: Воздух в Челябинске становится чище

Источник: Uralpress.ru

В управлении отметили, что Челябинск был отнесен к числу территорий особого внимания — в этих городах сложилась наиболее сложная ситуация в части промышленного загрязнения атмосферного воздуха.

В связи с этим Челябинское Управление Росприроднадзора откорректировало систему управления и методологию проведения контрольно-надзорных мероприятий. Было введено круглосуточное дежурство с лабораторным сопровождением. Управление наладило оперативное взаимодействие с органами прокуратуры и проводит ревизию ранее выданной разрешительной и проектной документации по охране атмосферы.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» вице-губернатор Олег Климов, об улучшении качества атмосферного воздуха в Челябинске и Магнитогорске говорит и улучшение другого показателя — ИЗА (комплексный показатель оценки качества воздуха). «Согласно данным Росгидромета, если в 2013 году ИЗА в Челябинске достигал 16 (свыше 14 считается очень высоким загрязнением), в Магнитогорске — 26. То в 2016 году этот показатель в областном центре сократился до 7, в Магнитогорске снизился до 13», — пояснил Олег Климов.

Это пока еще повышенный уровень загрязнения, но уже приближается к низкому (при ИЗА от 0 до 4, СИ<1).