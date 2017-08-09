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17:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

13 августа в Казани пройдет 4-х часовой марафон автокросса

(Город Казань KZN.RU, 9 августа). 13 августа на автодроме «Kazan Ring Canyon» состоится 4-х часовой марафон «Russian Endurance Challenge». На казанской трассе соревнование пройдет впервые.

Регламент марафона дает возможность принять участие в нем разных классов автомобилей: от спортпрототипов, автомобилей категории GT и ShortCut до российских Lada Granta. Такой формат привлекает внимание не только сильнейших представителей автоспорта, но и любителей, стремящихся повысить свой профессиональный уровень.

Старт заезда назначен на 15.00. Победитель абсолютного зачета «REC-2017» определится по истечении четырех часов. Награды также получат победители всех допущенных классов.

Среди заявленных на сегодня пилотов — один из самых известных автогонщиков России — Алексей Васильев, лидеры абсолютного зачета «REC» на «Moscow Raceway» — Андрей Агафонов и Андрей Абрамов («Capital RT») на «Mercedes SLS AMG GT3», австрийский пилот Клаус Бачлер и Марк Валленвейн из Штутгарта на «Porsche Caiman GT4CS». Также на трассе в Казани можно будет увидеть спортпрототипы, «Mitjet», «Shortcut», автомобили серии «Mazda Cup» и другие, сообщает пресс-служба автодрома.

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