13 августа в Казани пройдет 4-х часовой марафон автокросса
(Город Казань KZN.RU, 9 августа). 13 августа на автодроме «Kazan Ring Canyon» состоится 4-х часовой марафон «Russian Endurance Challenge». На казанской трассе соревнование пройдет впервые.
(Город Казань KZN.RU, 9 августа). 13 августа на автодроме «Kazan Ring Canyon» состоится 4-х часовой марафон «Russian Endurance Challenge». На казанской трассе соревнование пройдет впервые.
Регламент марафона дает возможность принять участие в нем разных классов автомобилей: от спортпрототипов, автомобилей категории GT и ShortCut до российских Lada Granta. Такой формат привлекает внимание не только сильнейших представителей автоспорта, но и любителей, стремящихся повысить свой профессиональный уровень.
Старт заезда назначен на 15.00. Победитель абсолютного зачета «REC-2017» определится по истечении четырех часов. Награды также получат победители всех допущенных классов.
Среди заявленных на сегодня пилотов — один из самых известных автогонщиков России — Алексей Васильев, лидеры абсолютного зачета «REC» на «Moscow Raceway» — Андрей Агафонов и Андрей Абрамов («Capital RT») на «Mercedes SLS AMG GT3», австрийский пилот Клаус Бачлер и Марк Валленвейн из Штутгарта на «Porsche Caiman GT4CS». Также на трассе в Казани можно будет увидеть спортпрототипы, «Mitjet», «Shortcut», автомобили серии «Mazda Cup» и другие, сообщает