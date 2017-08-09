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13:25 (мск), источник: РИА Крым

На 10—14 августа в Крыму вновь ожидается аномальная жара

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). На 10—14 августа в Крыму объявлено экстренное предупреждение об аномально жаркой погоде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10—14 августа в Крыму сохранится аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов Цельсия и более», — отмечается в сообщении.

В связи с этим, в ведомстве просят гостей и жителей полуострова поддерживать в помещениях прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать воздухопроницаемую хлопковую одежду и головные уборы, пить больше воды, принимать прохладный душ и не употреблять алкогольные напитки.

Кроме того, в МЧС напоминают, что в этот период запрещается разводить костры в лесу, курить, бросать горящие спички или окурки, выжигать траву и стерню на полях.

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