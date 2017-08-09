На 10—14 августа в Крыму вновь ожидается аномальная жара
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). На
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). На
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
В связи с этим, в ведомстве просят гостей и жителей полуострова поддерживать в помещениях прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать воздухопроницаемую хлопковую одежду и головные уборы, пить больше воды, принимать прохладный душ и не употреблять алкогольные напитки.
Кроме того, в МЧС напоминают, что в этот период запрещается разводить костры в лесу, курить, бросать горящие спички или окурки, выжигать траву и стерню на полях.