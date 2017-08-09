На Балтийском побережье могут появиться специальные спасательные буи

Источник: Вести - Калининград

На оперативном совещании в региональном правительстве Алиханов отметил, что зачастую в момент трагедии на побережье отсутствуют спасатели.

«Нагрузите товарищей. Не хватает ему зарплаты? Заплатите, чтобы он там сидел. Потому что чёрный флаг, я так понимаю, не спасет наших сумасшедших полупьяных мужиков от того, чтобы лезть ещё и с детьми в воду. Они после 100 граммов считают, что всё могут», — подчеркнул врио губернатора.

Так, только в Балтийске этим летом утонуло 9 человек. По словам главы муниципалитета Сергея Мельникова, 8 из них — гости Янтарного края, незнакомые со спецификой морского течения. Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, он предложил оборудовать прибрежные участки моря специальными буями.