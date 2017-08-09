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13:36 (мск), источник: Вести - Калининград

На Балтийском побережье могут появиться специальные спасательные буи

Глава региона Антон Алиханов обратил внимание на участившиеся случаи гибели людей на воде. Только за минувшие выходные на пляжах Балтийского моря утонуло 4 человека.

Источник: Вести - Калининград

На оперативном совещании в региональном правительстве Алиханов отметил, что зачастую в момент трагедии на побережье отсутствуют спасатели.

«Нагрузите товарищей. Не хватает ему зарплаты? Заплатите, чтобы он там сидел. Потому что чёрный флаг, я так понимаю, не спасет наших сумасшедших полупьяных мужиков от того, чтобы лезть ещё и с детьми в воду. Они после 100 граммов считают, что всё могут», — подчеркнул врио губернатора.

Так, только в Балтийске этим летом утонуло 9 человек. По словам главы муниципалитета Сергея Мельникова, 8 из них — гости Янтарного края, незнакомые со спецификой морского течения. Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, он предложил оборудовать прибрежные участки моря специальными буями.

«Есть предложение разработать специальное заграждение из буев и сетей. Если идёт течение, чтоб у человека была возможность схватиться и переждать. Ищем производителя. Ставить их планируем и в тех местах, которые не объявлены городскими пляжами», — сказал Мельников.

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