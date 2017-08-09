На Балтийском побережье могут появиться специальные спасательные буи
Глава региона Антон Алиханов обратил внимание на участившиеся случаи гибели людей на воде. Только за минувшие выходные на пляжах Балтийского моря утонуло 4 человека.
Глава региона Антон Алиханов обратил внимание на участившиеся случаи гибели людей на воде. Только за минувшие выходные на пляжах Балтийского моря утонуло 4 человека.
На оперативном совещании в региональном правительстве Алиханов отметил, что зачастую в момент трагедии на побережье отсутствуют спасатели.
«Нагрузите товарищей. Не хватает ему зарплаты? Заплатите, чтобы он там сидел. Потому что чёрный флаг, я так понимаю, не спасет наших сумасшедших полупьяных мужиков от того, чтобы лезть ещё и с детьми в воду. Они после 100 граммов считают, что всё могут», — подчеркнул врио губернатора.
Так, только в Балтийске этим летом утонуло 9 человек. По словам главы муниципалитета Сергея Мельникова, 8 из них — гости Янтарного края, незнакомые со спецификой морского течения. Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, он предложил оборудовать прибрежные участки моря специальными буями.
«Есть предложение разработать специальное заграждение из буев и сетей. Если идёт течение, чтоб у человека была возможность схватиться и переждать. Ищем производителя. Ставить их планируем и в тех местах, которые не объявлены городскими пляжами», — сказал Мельников.