Жительница Екатеринбурга представит Россию на конкурсе «Мисс Земля»

«Экология — это сейчас очень важно. То, что сейчас среда очень сильно загрязнена, то, что наша помощь больше всего нужна природе именно сейчас, когда происходят климатические изменения, когда индустриализация очень сильно портит то место, где мы живем», — говорит участница конкурса «Мисс Земля» Лада Акимова.