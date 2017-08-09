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13:28 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Жительница Екатеринбурга представит Россию на конкурсе «Мисс Земля»

В столицу Урала прибыла Хозяйка Медной горы. В таком образе жительница Екатеринбурга Лада Акимова готовится представить Россию на конкурсе «Мисс Земля». Он проводится ежегодно при поддержке ООН и направлен на поддержку окружающей среды и живой природы.

Источник: Вести - Екатеринбург

«Экология — это сейчас очень важно. То, что сейчас среда очень сильно загрязнена, то, что наша помощь больше всего нужна природе именно сейчас, когда происходят климатические изменения, когда индустриализация очень сильно портит то место, где мы живем», — говорит участница конкурса «Мисс Земля» Лада Акимова.

В помещениях Уральского геологического музея Лада Акимова снимается в видеоролике, который будет представлен на конкурсе. В октябре девушка отправится на Филиппины для участия в финале.

В этом году в конкурсе «Мисс Земля» примут участие представительницы почти 90 стран. Лада Акимова представляет нашу страну, так как в прошлом году победила в региональном и всероссийском этапах конкурса «Краса России».

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