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13:40 (мск), источник: Интерфакс

Хакеры взломали аккаунт Комаровского рынка в Минске и требуют выкуп

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Киберпреступники взломали аккаунт минского Комаровского рынка в Instagram и требуют 15 тысяч рублей за возвращение доступ к нему.

«8 августа в Советское РУВД столицы поступил звонок от представителя администрации КТУП “Комаровский рынок”, который сообщил о том, то неизвестный взломал аккаунт Instagram предприятия. На место выбыли сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий райуправления», — сообщили в ГУВД столицы Белоруссии.

«Оперативники осмотрели технику, с которой осуществлялся вход в Instagram, а также побеседовали с администрацией и разъяснили порядок подачи заявления по указанному факту», — проинформировали правоохранители.

В группе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий отметили, что подобного рода нарушения квалифицируются по ст.349 («Несанкционированный доступ к компьютерной информации») и ст.351 («Компьютерный саботаж») УК Белоруссии.

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