Хакеры взломали аккаунт Комаровского рынка в Минске и требуют выкуп

«8 августа в Советское РУВД столицы поступил звонок от представителя администрации КТУП “Комаровский рынок”, который сообщил о том, то неизвестный взломал аккаунт Instagram предприятия. На место выбыли сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий райуправления», — сообщили в ГУВД столицы Белоруссии.

«Оперативники осмотрели технику, с которой осуществлялся вход в Instagram, а также побеседовали с администрацией и разъяснили порядок подачи заявления по указанному факту», — проинформировали правоохранители.