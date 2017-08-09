Госстандарт одежды для учащихся может быть утвержден к концу года
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный стандарт одежды для учащихся может быть утвержден к концу года, сообщил сегодня на
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный стандарт одежды для учащихся может быть утвержден к концу года, сообщил сегодня на
«В настоящее время заканчивается работа над государственным стандартом одежды для учащихся. Сейчас он проходит экспертизу в БелГИСС. Полагаю, что к концу этого года он будет утвержден Госстандартом, выйдет в свет, и мы будем руководствоваться этим государственным стандартом при производстве одежды для школьников», — сказал Александр Яковчиц.
По его словам, главная цель работы над государственным стандартом — устранить разночтения в понимании того, что же является одеждой делового стиля.
«Ребенок может считать, что это одежда делового стиля, а в учреждении образования могут думать
Александр Яковчиц обратил внимание, что одежда делового стиля производится из двух видов тканей — полушерстяной и поливискозной.
«И если раньше школьная форма кололась, то сейчас полушерстяные ткани, которые мы производим, лишены этого отрицательного свойства благодаря применению новой технологии производства. Что касается поливискозных тканей, то сейчас добавление вискозы в состав ткани — около 35−40%. Вискоза — это искусственный заменитель хлопкового волокна, который, сохраняя все потребительские свойства хлопка, позволяет обеспечить уменьшение цены на этот вид ткани. Поэтому мы сейчас активно работаем над формированием линейки одежды для школьников с использованием вискозы», — добавил зампредседателя.