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13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Госстандарт одежды для учащихся может быть утвержден к концу года

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный стандарт одежды для учащихся может быть утвержден к концу года, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В настоящее время заканчивается работа над государственным стандартом одежды для учащихся. Сейчас он проходит экспертизу в БелГИСС. Полагаю, что к концу этого года он будет утвержден Госстандартом, выйдет в свет, и мы будем руководствоваться этим государственным стандартом при производстве одежды для школьников», — сказал Александр Яковчиц.

По его словам, главная цель работы над государственным стандартом — устранить разночтения в понимании того, что же является одеждой делового стиля.

«Ребенок может считать, что это одежда делового стиля, а в учреждении образования могут думать по-другому. Поэтому все нормы, начиная от технологий производства и заканчивая упаковкой, будут предусмотрены в этом стандарте. И мы будем четко понимать, что конкретное изделие по всем нормам производства и состава ткани относится к одежде делового стиля и пригодно для того, чтобы носить его в школу», — отметил заместитель председателя концерна.

Александр Яковчиц обратил внимание, что одежда делового стиля производится из двух видов тканей — полушерстяной и поливискозной.

«И если раньше школьная форма кололась, то сейчас полушерстяные ткани, которые мы производим, лишены этого отрицательного свойства благодаря применению новой технологии производства. Что касается поливискозных тканей, то сейчас добавление вискозы в состав ткани — около 35−40%. Вискоза — это искусственный заменитель хлопкового волокна, который, сохраняя все потребительские свойства хлопка, позволяет обеспечить уменьшение цены на этот вид ткани. Поэтому мы сейчас активно работаем над формированием линейки одежды для школьников с использованием вискозы», — добавил зампредседателя.

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