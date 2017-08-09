Госстандарт одежды для учащихся может быть утвержден к концу года

Источник: БЕЛТА

«В настоящее время заканчивается работа над государственным стандартом одежды для учащихся. Сейчас он проходит экспертизу в БелГИСС. Полагаю, что к концу этого года он будет утвержден Госстандартом, выйдет в свет, и мы будем руководствоваться этим государственным стандартом при производстве одежды для школьников», — сказал Александр Яковчиц.

По его словам, главная цель работы над государственным стандартом — устранить разночтения в понимании того, что же является одеждой делового стиля.

«Ребенок может считать, что это одежда делового стиля, а в учреждении образования могут думать по-другому. Поэтому все нормы, начиная от технологий производства и заканчивая упаковкой, будут предусмотрены в этом стандарте. И мы будем четко понимать, что конкретное изделие по всем нормам производства и состава ткани относится к одежде делового стиля и пригодно для того, чтобы носить его в школу», — отметил заместитель председателя концерна.

Александр Яковчиц обратил внимание, что одежда делового стиля производится из двух видов тканей — полушерстяной и поливискозной.