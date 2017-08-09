Ушел из жизни известный новосибирский оператор Владимир Климов
Печальная новость. Ушел из жизни наш коллега, известный новосибирский оператор Владимир Климов.
Печальная новость. Ушел из жизни наш коллега, известный новосибирский оператор Владимир Климов.
Владимир Васильевич родился в 1946 году в семье военных. Поначалу хотел посвятить себя физике, поступил в новосибирский университет. Но со временем понял, что призвание — в другом. Климов получил диплом ВГИКа по специальностям режиссура и операторское мастерство. Работал оператором на
Его авторская программа «Четвертое измерение» выходила на коммерческом телеканале НТН. Прощание с Владимиром Климовым — 10 августа по адресу Арбузова, 2 «а» в полдень.