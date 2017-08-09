Ушел из жизни известный новосибирский оператор Владимир Климов

Владимир Васильевич родился в 1946 году в семье военных. Поначалу хотел посвятить себя физике, поступил в новосибирский университет. Но со временем понял, что призвание — в другом. Климов получил диплом ВГИКа по специальностям режиссура и операторское мастерство. Работал оператором на Западно-Сибирской студии кинохроники, на ГТРК. Работал над созданием цикла фильмов «Физика — малышам».