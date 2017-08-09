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16:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ушел из жизни известный новосибирский оператор Владимир Климов

Печальная новость. Ушел из жизни наш коллега, известный новосибирский оператор Владимир Климов.

Источник: Вести - Новосибирск

Владимир Васильевич родился в 1946 году в семье военных. Поначалу хотел посвятить себя физике, поступил в новосибирский университет. Но со временем понял, что призвание — в другом. Климов получил диплом ВГИКа по специальностям режиссура и операторское мастерство. Работал оператором на Западно-Сибирской студии кинохроники, на ГТРК. Работал над созданием цикла фильмов «Физика — малышам».

Его авторская программа «Четвертое измерение» выходила на коммерческом телеканале НТН. Прощание с Владимиром Климовым — 10 августа по адресу Арбузова, 2 «а» в полдень.

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