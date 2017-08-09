Шоу бензопил, группа «Кар-Мэн» и салют: в Екатеринбурге отметят День строителя
В екатеринбургском парке Маяковского 12 августа с размахом отметят День строителя.
В екатеринбургском парке Маяковского 12 августа с размахом отметят День строителя.
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На главной сцене праздника пройдет 9-часовой марафон музыки, танцев и розыгрышей. Хедлайнером Дня строителя в этом году станет группа «Кар-Мэн», которая исполнит и такие известные хиты, как «Сан-Франциско», «Лондон, гудбай», «Чао, бамбино», и многие другие. Завершит День строителя праздничный салют.