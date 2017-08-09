В Астане на заправке машины заправили водой вместо газа
В Астане автомобили клиентов газозаправочной станции заправили водой, сообщает Tengrinews.kz.
В Астане автомобили клиентов газозаправочной станции заправили водой, сообщает Tengrinews.kz.
28 июля по причине ошибки при проведении технических работ на транспорте в моноблок компании из газовоза попала вода.
В момент обнаружения данного факта 4 клиента обратились в компанию
Газовоз и автогазозаправочная станция были оперативно остановлены и проведены все очистные работы по дегидрации.