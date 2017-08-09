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15:02 (мск), источник: Nur.kz

В Астане на заправке машины заправили водой вместо газа

В Астане автомобили клиентов газозаправочной станции заправили водой, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

28 июля по причине ошибки при проведении технических работ на транспорте в моноблок компании из газовоза попала вода.

В момент обнаружения данного факта 4 клиента обратились в компанию из-за технических проблем с эксплуатацией автомобилей.

Газовоз и автогазозаправочная станция были оперативно остановлены и проведены все очистные работы по дегидрации.

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