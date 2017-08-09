В аэропорту «Симферополь» прошли съемки фильма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Аэропорт «Симферополь» во вторник, 8 августа, на один день превратился в съемочную площадку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Аэропорт «Симферополь» во вторник, 8 августа, на один день превратился в съемочную площадку.
Авторы картины «Каникулы президента» сняли несколько сцен для будущего фильма на привокзальной площади аэропорта, в зале прилета терминала «А», возле стоек регистрации и билетных касс. Об этом сообщает
Всего в съемочном процессе были задействованы более 70 человек и десятки единиц техники. По замыслу авторов картины, действия фильма разворачиваются в Крыму. Президент России едет на полуостров инкогнито на автомобиле, чтобы посмотреть, как живут люди.
Главные роли в фильме исполнили резидент Comedy club Дмитрий Грачев, актер и телеведущий Дмитрий Дибров, заслуженный артист России Гоша Куценко, актеры Евгений Сидихин, Олег Васильков, Анна Цуканова и Анастасия Самубрская. Ожидается, что комедия выйдет в широкий прокат зимой 2018 года.