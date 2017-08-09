В аэропорту «Симферополь» прошли съемки фильма

Авторы картины «Каникулы президента» сняли несколько сцен для будущего фильма на привокзальной площади аэропорта, в зале прилета терминала «А», возле стоек регистрации и билетных касс. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».

Всего в съемочном процессе были задействованы более 70 человек и десятки единиц техники. По замыслу авторов картины, действия фильма разворачиваются в Крыму. Президент России едет на полуостров инкогнито на автомобиле, чтобы посмотреть, как живут люди. Из-за неразберихи и ошибки телохранителя за главу государства в аэропорту принимают Валерия, который прилетел в Крым отдохнуть в санатории и заодно спрятаться от коллекторов. Так начинаются перипетии комедии.