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14:32 (мск), источник: РИА Крым

В аэропорту «Симферополь» прошли съемки фильма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Аэропорт «Симферополь» во вторник, 8 августа, на один день превратился в съемочную площадку.

Авторы картины «Каникулы президента» сняли несколько сцен для будущего фильма на привокзальной площади аэропорта, в зале прилета терминала «А», возле стоек регистрации и билетных касс. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».

Всего в съемочном процессе были задействованы более 70 человек и десятки единиц техники. По замыслу авторов картины, действия фильма разворачиваются в Крыму. Президент России едет на полуостров инкогнито на автомобиле, чтобы посмотреть, как живут люди. Из-за неразберихи и ошибки телохранителя за главу государства в аэропорту принимают Валерия, который прилетел в Крым отдохнуть в санатории и заодно спрятаться от коллекторов. Так начинаются перипетии комедии.

Главные роли в фильме исполнили резидент Comedy club Дмитрий Грачев, актер и телеведущий Дмитрий Дибров, заслуженный артист России Гоша Куценко, актеры Евгений Сидихин, Олег Васильков, Анна Цуканова и Анастасия Самубрская. Ожидается, что комедия выйдет в широкий прокат зимой 2018 года.

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