В Волгограде появятся две новые набережные в разных районах города

В Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда могут появиться набережные.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым 8 августа.

«Запроектирован участок в 500 метров в Краснооктябрьском районе для обустройства комфортной зоны набережной», — отметил он. Аналогичная зона может появиться и в Ворошиловском районе.