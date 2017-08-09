В Волгограде появятся две новые набережные в разных районах города
Глава региона рассчитывает на федеральную поддержку при строительстве набережных.
Глава региона рассчитывает на федеральную поддержку при строительстве набережных.
В Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда могут появиться набережные.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании с
«Запроектирован участок в 500 метров в Краснооктябрьском районе для обустройства комфортной зоны набережной», — отметил он. Аналогичная зона может появиться и в Ворошиловском районе.
Добавим, что губернатор попросил денег на строительство набережных у Дмитрия Медведева.