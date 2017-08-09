В КЧС рассказали, почему алматинцам поздно сообщили о землетрясении
В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан объяснили, почему сообщения о землетрясении пришли к жителям Алматы постфактум, передает ИА «NewTimes.kz».
В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан объяснили, почему сообщения о землетрясении пришли к жителям Алматы постфактум, передает ИА «NewTimes.kz».
По словам официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, в Алматы при ЧС существует два алгоритма по оповещению населения: первый предполагает информирование населения с включением
«Сегодня утром руководством ДЧС было принято решение по оповещению населения с помощью
Он сообщил, что существующая система трансляции текстовых
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