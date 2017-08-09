Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Болезни, которыми вас заразит любимый котик
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Как маскируют тухлое мясо в магазинах
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
СМИ: Максакова рассказала о слухах о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
15:00 (мск), источник: Newtimes.kz

В КЧС рассказали, почему алматинцам поздно сообщили о землетрясении

В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан объяснили, почему сообщения о землетрясении пришли к жителям Алматы постфактум, передает ИА «NewTimes.kz».

Читайте также
Институт сейсмологии: Землетрясение в Алматы — это последствие мощных толчков в Китае

По словам официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, в Алматы при ЧС существует два алгоритма по оповещению населения: первый предполагает информирование населения с включением сигнально-речевых установок и электросирен «Внимание всем!» с передачей соответствующих сообщений через СМИ и смс-сообщений. Второй алгоритм оповещение с передачей соответствующих сообщений без задействования специальных сигнально-речевых установок.

«Сегодня утром руководством ДЧС было принято решение по оповещению населения с помощью смс-сообщений. По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на партулируемых участках выявлено не было. Чтобы не сеять среди населения панику, учитывая ранний час, было принято решение по оповещению без задействования электросирен», — подтвердил Руслан Иманкулов.

Он сообщил, что существующая система трансляции текстовых смс-сообщений не позволяет осуществить мгновенную рассылку. Примерно от 20 до 40 минут занимает выборка абонентов из базы, которые были идентифицированы на данной территории за последние 15−30 дней. Доставка смс-сообщений в течение часа составляет в среднем от 200 до 350 тыс абонентов.

«Существующую систему смс-рассылки следует рассматривать как инструмент для информирования населения, а не для экстренного, мгновенного оповещения. Сегодня отсутствует какая-либо технология, которая может предсказывать землетрясения, именно поэтому необходимо изучение правил поведения при ЧС», — отметил официальный представитель КЧС МВД РК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Задержан подозреваемый в убийстве 21-летнего парня в дачном поселке Уральска
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь