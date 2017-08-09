В КЧС рассказали, почему алматинцам поздно сообщили о землетрясении

По словам официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, в Алматы при ЧС существует два алгоритма по оповещению населения: первый предполагает информирование населения с включением сигнально-речевых установок и электросирен «Внимание всем!» с передачей соответствующих сообщений через СМИ и смс-сообщений. Второй алгоритм оповещение с передачей соответствующих сообщений без задействования специальных сигнально-речевых установок.

«Сегодня утром руководством ДЧС было принято решение по оповещению населения с помощью смс-сообщений. По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на партулируемых участках выявлено не было. Чтобы не сеять среди населения панику, учитывая ранний час, было принято решение по оповещению без задействования электросирен», — подтвердил Руслан Иманкулов.

Он сообщил, что существующая система трансляции текстовых смс-сообщений не позволяет осуществить мгновенную рассылку. Примерно от 20 до 40 минут занимает выборка абонентов из базы, которые были идентифицированы на данной территории за последние 15−30 дней. Доставка смс-сообщений в течение часа составляет в среднем от 200 до 350 тыс абонентов.