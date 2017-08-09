К 1 сентября в Нижнем Новгороде на маршруты выйдут 150 новых автобусов
Мэрия Нижнего Новгорода рассчитывает сократить время ожидания муниципальных автобусов на остановках уже к осени.
Мэрия Нижнего Новгорода рассчитывает сократить время ожидания муниципальных автобусов на остановках уже к осени.
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на первого замглавы администрации Сергея Миронова, за месяц работы прямой телефонной линии о новых маршрутах в департамент транспорта и связи городской администрации поступило около 4 тысяч звонков.
По словам Миронова, после получения звонков специалисты департамента взяли на контроль сообщения о длительном ожидании автобусов на остановках. Отмечается, что особенно часто звонки поступали от жителей микрорайонов Мещерское озеро и Молитовка.
Замглавы мэрии отметил, что причина ожидания транспорта известна и уже имеется решение проблемы. Перед департаментом транспорта и связи стоит задача сократить период ожидания автобусов на остановках. В течение августа будут оформлены все документы, и к 1 сентября на городские маршруты выйдут 150 современных автобусов. 100 новых ЛиАЗов уже поступают в автопарк, а еще 50 новых автобусов средней вместимости «Вектор» появятся на улицах города до конца лета, — отметил Сергей Миронов.