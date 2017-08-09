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14:28 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

К 1 сентября в Нижнем Новгороде на маршруты выйдут 150 новых автобусов

Мэрия Нижнего Новгорода рассчитывает сократить время ожидания муниципальных автобусов на остановках уже к осени.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на первого замглавы администрации Сергея Миронова, за месяц работы прямой телефонной линии о новых маршрутах в департамент транспорта и связи городской администрации поступило около 4 тысяч звонков.

По словам Миронова, после получения звонков специалисты департамента взяли на контроль сообщения о длительном ожидании автобусов на остановках. Отмечается, что особенно часто звонки поступали от жителей микрорайонов Мещерское озеро и Молитовка.

Замглавы мэрии отметил, что причина ожидания транспорта известна и уже имеется решение проблемы. Перед департаментом транспорта и связи стоит задача сократить период ожидания автобусов на остановках. В течение августа будут оформлены все документы, и к 1 сентября на городские маршруты выйдут 150 современных автобусов. 100 новых ЛиАЗов уже поступают в автопарк, а еще 50 новых автобусов средней вместимости «Вектор» появятся на улицах города до конца лета, — отметил Сергей Миронов.

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