К 1 сентября в Нижнем Новгороде на маршруты выйдут 150 новых автобусов

Источник: Вести - Нижний Новгород

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на первого замглавы администрации Сергея Миронова, за месяц работы прямой телефонной линии о новых маршрутах в департамент транспорта и связи городской администрации поступило около 4 тысяч звонков.

По словам Миронова, после получения звонков специалисты департамента взяли на контроль сообщения о длительном ожидании автобусов на остановках. Отмечается, что особенно часто звонки поступали от жителей микрорайонов Мещерское озеро и Молитовка.