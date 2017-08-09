Скончался замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Заместитель министра России по делам Северного Кавказа Андрей Резников скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте министерства.
Заместитель министра России по делам Северного Кавказа Андрей Резников скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте министерства.
«Девятого августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Андрей Владимирович Резников», — говорится в сообщении.
Резников занимал руководящие должности в администрации города Норильска и правительстве Красноярского края.
В министерстве подчеркнули, что Андрей Владимирович «внёс значительный вклад в развитие
Прощание с Андреем Резниковым состоится 11 августа на Троекуровском кладбище в Большом церемониальном зале № 1 с 11:00 до 13:00 мск, передает RT.
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