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14:44 (мск), источник: Известия

Скончался замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников

Заместитель министра России по делам Северного Кавказа Андрей Резников скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Девятого августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Андрей Владимирович Резников», — говорится в сообщении.

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Резников занимал руководящие должности в администрации города Норильска и правительстве Красноярского края.

В министерстве подчеркнули, что Андрей Владимирович «внёс значительный вклад в развитие Северо-Кавказского федерального округа». Он реализовывал политику государства в сфере социально-экономического развития СКФО по привлечению инвестиций, функционированию особых экономических зон (ОЭЗ) в регионе, сопровождению приоритетных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства.

Прощание с Андреем Резниковым состоится 11 августа на Троекуровском кладбище в Большом церемониальном зале № 1 с 11:00 до 13:00 мск, передает RT.

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