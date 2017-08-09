Скончался замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников

«Девятого августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Андрей Владимирович Резников», — говорится в сообщении.

Резников занимал руководящие должности в администрации города Норильска и правительстве Красноярского края.

В министерстве подчеркнули, что Андрей Владимирович «внёс значительный вклад в развитие Северо-Кавказского федерального округа». Он реализовывал политику государства в сфере социально-экономического развития СКФО по привлечению инвестиций, функционированию особых экономических зон (ОЭЗ) в регионе, сопровождению приоритетных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства.