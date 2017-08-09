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15:17 (мск), источник: N + 1

Cон помог младенцам пополнить словарный запас

Ученые обнаружили, что младенцы уже в шестимесячном возрасте способны запоминать новые слова вместе с их значением.

Лексико-семантическое развитие происходит во время фазы неглубокого сна, после которого мозг малышей делает отклик, свойственный взрослым и детям постарше. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

В возрасте около года дети начинают говорить простые слова и имитировать звучание более сложных. Но развитие речи, формирование ассоциаций между звуковым кодом и визуальным образом предмета начинается гораздо раньше. Еще в трехмесячном возрасте младенцы связывают слова и объекты, о чем свидетельствует активность их мозга. Процесс научения требует не только создания правильных связей между предметом и его названием, но и их запоминания, и сон здесь играет важную роль. Во сне происходит реорганизация воспоминаний и их консолидация. Кроме того, когда дети узнают новые слова, им не сразу удается понять их смысл, и часто под словом «кот» они понимают какого-то конкретного кота, и лишь позже узнают, что этим словом можно называть и другие подобные объекты. Некоторые исследования описывают, как происходит это семантическое обобщение и консолидация у детей старше девяти месяцев, но не было доказательств консолидации слов в семантическую долгосрочную память у детей младшего возраста. Ученые из университета Макса Планка решили выяснить, происходит ли формирование смыслов слова и их реорганизация во сне у детей младше девяти месяцев.

Развитие языка у детей — популярное направление исследований. Известно, что формирование языка происходит еще в утробе: так, мы писали, что мозг еще не рожденного ребенка реагирует на голос матери, и что плач новорожденных детей зависит от языковой среды родителей. Но если говорить, но развитии языка вообще, то механизмы понимания, кажется, заложены и в других, гораздо более далеких от нас видах: например, голуби оказались способны отличить настоящие английские слова от бессмысленного набора букв.

Анна Зинина.

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