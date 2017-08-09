Cон помог младенцам пополнить словарный запас

В возрасте около года дети начинают говорить простые слова и имитировать звучание более сложных. Но развитие речи, формирование ассоциаций между звуковым кодом и визуальным образом предмета начинается гораздо раньше. Еще в трехмесячном возрасте младенцы связывают слова и объекты, о чем свидетельствует активность их мозга. Процесс научения требует не только создания правильных связей между предметом и его названием, но и их запоминания, и сон здесь играет важную роль. Во сне происходит реорганизация воспоминаний и их консолидация. Кроме того, когда дети узнают новые слова, им не сразу удается понять их смысл, и часто под словом «кот» они понимают какого-то конкретного кота, и лишь позже узнают, что этим словом можно называть и другие подобные объекты. Некоторые исследования описывают, как происходит это семантическое обобщение и консолидация у детей старше девяти месяцев, но не было доказательств консолидации слов в семантическую долгосрочную память у детей младшего возраста. Ученые из университета Макса Планка решили выяснить, происходит ли формирование смыслов слова и их реорганизация во сне у детей младше девяти месяцев.