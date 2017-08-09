Cон помог младенцам пополнить словарный запас
Ученые обнаружили, что младенцы уже в шестимесячном возрасте способны запоминать новые слова вместе с их значением.
Ученые обнаружили, что младенцы уже в шестимесячном возрасте способны запоминать новые слова вместе с их значением.
В возрасте около года дети начинают говорить простые слова и имитировать звучание более сложных. Но развитие речи, формирование ассоциаций между звуковым кодом и визуальным образом предмета начинается гораздо раньше. Еще в трехмесячном возрасте младенцы связывают слова и объекты, о чем свидетельствует активность их мозга. Процесс научения требует не только создания правильных связей между предметом и его названием, но и их запоминания, и сон здесь играет важную роль. Во сне происходит реорганизация воспоминаний и их консолидация. Кроме того, когда дети узнают новые слова, им не сразу удается понять их смысл, и часто под словом «кот» они понимают
Развитие языка у детей — популярное направление исследований. Известно, что формирование языка происходит еще в утробе: так, мы писали, что мозг еще не рожденного ребенка реагирует на голос матери, и что плач новорожденных детей зависит от языковой среды родителей. Но если говорить, но развитии языка вообще, то механизмы понимания, кажется, заложены и в других, гораздо более далеких от нас видах: например, голуби оказались способны отличить настоящие английские слова от бессмысленного набора букв.
Анна Зинина.