В КФУ появились вакантные места для абитуриентов

Об этом со ссылкой на заместителя ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Алексея Гусева сообщает пресс-служба вуза.

В частности, Гусев отметил, что пока не закончилась вступительная кампания-2017, университет обратился в министерство образования и науки Российской Федерации с просьбой разрешить провести дополнительный прием на обучение.

При этом руководство вуза ссылается на пункт 140 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147.

«В связи с изменением Порядка крымские абитуриенты из числа выпускников школ прошлых лет, не сдавшие ЕГЭ, не смогли участвовать в конкурсе на основании результатов общеобразовательных вступительных испытаний, как это было в предыдущие годы. На некоторых направлениях подготовки (в первую очередь, естественнонаучного и агротехнологического профиля) наблюдается уменьшение количества заявлений для участия в конкурсе», — отметил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КФУ.

Дополнительный набор объявлен по следующим направлениям подготовки: Таврическая академия — химия, технология полиграфического и упаковочного производства, филология (арабский язык и литература), филология (крымскотатарский язык и литература), филология (персидский язык и литература), филология (украинский язык и литература): Академия биоресурсов и природопользования — агрономия, ландшафтная архитектура, лесное дело, продукты питания животного происхождения, падоводство; Академия строительства и архитектуры — природообустройство и водопользование; Физико-технический институт — радиофизика, техническая физика, физика, электроэнергетика и электротехника.