Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Украинский министр обвинил пенсионеров РФ в «потере» Крыма
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
СМИ: Максакова рассказала о слухах о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
15:00 (мск), источник: РИА Крым

В КФУ появились вакантные места для абитуриентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости (Крым). Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского с 10 по 21 августа проводит дополнительный прием на вакантные бюджетные места очной формы обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Об этом со ссылкой на заместителя ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Алексея Гусева сообщает пресс-служба вуза.

В частности, Гусев отметил, что пока не закончилась вступительная кампания-2017, университет обратился в министерство образования и науки Российской Федерации с просьбой разрешить провести дополнительный прием на обучение.

При этом руководство вуза ссылается на пункт 140 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147.

«В связи с изменением Порядка крымские абитуриенты из числа выпускников школ прошлых лет, не сдавшие ЕГЭ, не смогли участвовать в конкурсе на основании результатов общеобразовательных вступительных испытаний, как это было в предыдущие годы. На некоторых направлениях подготовки (в первую очередь, естественнонаучного и агротехнологического профиля) наблюдается уменьшение количества заявлений для участия в конкурсе», — отметил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КФУ.

Дополнительный набор объявлен по следующим направлениям подготовки: Таврическая академия — химия, технология полиграфического и упаковочного производства, филология (арабский язык и литература), филология (крымскотатарский язык и литература), филология (персидский язык и литература), филология (украинский язык и литература): Академия биоресурсов и природопользования — агрономия, ландшафтная архитектура, лесное дело, продукты питания животного происхождения, падоводство; Академия строительства и архитектуры — природообустройство и водопользование; Физико-технический институт — радиофизика, техническая физика, физика, электроэнергетика и электротехника.

В пресс-службе уточнили, что дополнительный набор будет проводиться на вакантные места в рамках контрольных цифр приема.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь