В обновленном парке Металлургов появятся аттракционы и универсальная спортплощадка

Источник: AP 2017

Несколько дней назад в парке Металлургов началась реконструкция, пишет «Самарская газета». Пока строители только сняли асфальт на прогулочных дорожках, но впереди у них еще много работы.



Так, рабочим предстоит обновить монумент «Солдат Победы», Вечный огонь и памятную стену с именами Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны. Также предусмотрены очистка озера Песчаное, замена инженерных коммуникаций фонтана «Царевна-лебедь» и полное обновление ограждения парка. Реконструируют и три входные группы.

Кроме того, в парке обновят лодочную станцию, поставят новые лавочки и урны, обустроят два стационарных туалета, посеют газон, разобьют клумбы и выложат дорожки тротуарной плиткой. Помимо этого, здесь появятся детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальная спортивная площадка и аттракционы. Что касается танцплощадки, то ее огородят и зимой будут заливать на ней каток. Немного изменится и сцена — ее сделают шире.