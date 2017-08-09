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16:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мэтр тележурналистики Сергей Чуянов скончался в Нижнем Новгороде на 73-м году жизни

Сергей Чуянов был автором, ведущим и постановщиком крупных культурных акций.

Источник: НТА-Приволжье

Мэтр тележурналистики Сергей Чуянов скончался в Нижнем Новгороде на 73-м году жизни. Об этом агентству НТА-Приволжье сообщили в телекомпании ННТВ, где Сергей Петрович трудился долгие годы шеф-редактором художественного вещания.

Сергей Чуянов — почетный гражданин Городецкого района, города Балахны и Большого Болдина, лауреат Пушкинской и Горьковской премий, премии им. Собольщикова — Самарина, Чкаловской премии и губернаторской премии «Душа России».

Имя Сергея Чуянова хорошо известно любителям культуры — подготовленные им программы об истории художественных промыслов не раз занимали призовые места на различных творческих конкурсах.

Талант заслуженного работника культуры России Сергея Чуянова был многогранным — он был автором, ведущим и постановщиком крупных культурных акций «Прекрасное было рядом с нами…», «Малая Родина», «Золотые краски России», «Надежда мирового балета», его перу принадлежат книги «Городецкие праздники», " Городецкие диковины", «Древо красоты», «Сотворение театра»…

Как сообщается на сайте ННТВ, Сергей Чуянов был автором и ведущим телемарафонов ННТВ «Болдино-97», «Дорога к Пушкину», «Памятник», «Пушкинский день на ННТВ», «Душа России».

За программу об искусстве балета «Дивертисмент» в 2001 году Сергей Чуянов был удостоен диплома и серебряной медали Всероссийского общества балета «Арабеск».

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