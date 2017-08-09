Автопарк реанимобилей Омска обновится в 2017 году на 90%

ОМСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области выделило 50 млн рублей на приобретение машин скорой помощи, которое позволит более чем на 90% обновить автопарк реанимобилей Омска. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

«На выделенные средства будут приобретены две машины скорой помощи и 10 реанимобилей, которые поступят городским медикам. Сегодня в Омске работают 11 реанимационных бригад, и эти десять машин позволят полностью закрыть потребность в реанимобилях», — уточнили в Минздраве.

Собеседник агентства уточнил, что еще один реанимобиль был приобретен в прошлом году, поэтому все бригады еще до конца года будут работать на новых машинах. Еще две машины скорых помощи будут направлены в сельские районы региона.