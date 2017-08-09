По дорогам Омской области везли 12-метровую яхту на тягаче

Яхту длиной около 12 метров перевозили в Крутинском районе. Один из снимков был сделан неподалеку от местного кафе «Уют», позднее он появился в паблике «Типичный Омск». Выложивший снимок автолюбитель Сергей Нестеренко пошутил насчет того. что яхта могла принадлежать известному олигарху Роману Абрамовичу. Однако реально судно могли перевозить из-за того, что уже в сентябре на Севере закончится навигация и судна малой вместимости там будут не нужны до следующего сезона.