По дорогам Омской области везли 12-метровую яхту на тягаче
Мощный грузовик MAN тащил судно по одной из трасс на севере региона. Омичи гадают, кому принадлежит яхта.
Мощный грузовик MAN тащил судно по одной из трасс на севере региона. Омичи гадают, кому принадлежит яхта.
Прогулочное судно попало в объективы камер проезжавших мимо машин, но некоторые водители и пассажиры намеренно снимали необычный транспорт на телефоны.
Яхту длиной около 12 метров перевозили в Крутинском районе. Один из снимков был сделан неподалеку от местного кафе «Уют», позднее он появился в паблике «Типичный Омск». Выложивший снимок автолюбитель Сергей Нестеренко пошутил насчет того. что яхта могла принадлежать известному олигарху Роману Абрамовичу. Однако реально судно могли перевозить