В селе Учалы строится детский сад на 139 мест

«На сегодняшний день объект готов почти на 90 процентов. Генеральный подрядчик не уложился в срок, и мы вынуждены завершить строительство только в сентябре», — рассказал глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев.

По его словам, в селе Учалы на сегодняшний день проживают порядка восьми тысяч человек, а детский сад всего лишь один. Поэтому окончания строительства нового детсада жители ждут с нетерпением.

«Дополнительные почти 140 мест снимут вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях и даже создадут определенный резерв на будущий год», — отметил глава района.