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14:54 (мск), источник: РИА Новости

Жители Крыма рассказали, как их пыталось завербовать СБУ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) массово пытается вербовать крымчан для шпионажа в свою пользу, рассказали РИА Новости Крым жители полуострова.

Источник: РИА "Новости"

Впервые о вербовках крымчан на российско-украинской границе публично заговорили в июле. Глава республики Сергей Аксенов заявил в эфире канала «Крым 24», что «такие обращения поступали и поступают». При этом он отметил, что подавляющее большинство граждан, которых пытались вербовать, сообщали о подобных эпизодах в ФСБ.

Попытки вербовки велись на разных пунктах пропуска, как при въезде, так и при выезде, и по разным поводам.

Одного из жителей полуострова, мастера-технолога Крымского содового завода Николая Каплуна украинские спецслужбы не отпускали 19 часов. Задержали его в ноябре 2015 года в пункте пропуска «Чаплынка», через который он часто ездил на Украину за автозапчастями.

По словам Николая, проблемы начались после того, как пограничник нашел у него в бардачке российский паспорт. После этого его много часов допрашивали, обзывали, угрожали, обещали посадить и, обменять на пленных украинских военных.

«Я не исключаю возможность, что учитывая, где именно я работаю, они запросто могли мне поручить проведение диверсии на заводе», — вспоминает Николай и признается, что всерьез опасался за свою жизнь.

В итоге СБУ совместными усилиями с украинским МВД заставили его подписать согласие на шпионаж в пользу Украины и отказ от российского гражданства. Ни российские документы, ни машину ему не вернули (автомобиль позже удалось забрать из пункта пропуска — ред.).

Вернувшись в Крым, Николай сразу обратился в ФСБ.

Так же в аналогичной ситуации поступил и 69-летний Валерий Анисимов, ювелир из Феодосии. Он часто бывал на Украине по личным и финансовым делам. Его пытались завербовать в апреле 2017 года, когда после длительного прохождения паспортного контроля отвели в отдельное помещения и ошарашили вопросом: «Почему вы написали заявление Путину, чтобы он освободил Крым от бандеровцев?».

Николаю пересказали многие факты его биографии, стали расспрашивать о родственниках на Украине и контактах в Крыму, заставили расписаться на пустом листе бумаги якобы для сверки подписи. Документ ему после этого не отдали.

В конце меня попросили: «Мы вам позвоним, а вы нам будете сообщать сведения о тех или иных людях». Я отказался. Я не хочу быть стукачом СБУ, — вспоминает феодосиец.

После часового допроса Валерия отпустили, но на обратном пути вновь задержали и отвели в уже знакомую ему комнату.

«В этот раз мне сказали: “Вы патриот Украины? В Феодосии есть военные объекты и нам нужно, чтобы вы о них докладывали”. Связь они предлагали поддерживать по телефону», — вспоминает крымчанин.

Оказавшись дома, Валерий пошел в местное отделение ФСБ, где ему объяснили, что он ничего никому не должен и может продолжать жить обычной жизнью.

В аналогичную ситуацию в октябре 2016 года попала и инвалид второй группы Валентина Бондарук из Евпатории, бывшая сотрудница исполнительной службы Украины. На границе ее тоже жесткий шестичасовой допрос.

Валентина сама догадалась, что ее вербуют, и открыто заявила об этом допрашивающим ее сотрудникам СБУ. Те пообещали отпустить ее в случае согласия сотрудничать. Женщина пошла им навстречу, а по возвращении домой сразу же обратилась в ФСБ.

Руководитель пресс-службы СЮУ Елена Гитлянская в интервью украинским телеканалам назвала информацию о вербовках крымчан «пропагандой Кремля». По ее словам, так жителей полуострова пытаются запугать и оградить от поездок на Украину.

Между тем, в распоряжении РИА Новости Крым также оказался список конкретных должностных лиц, принимавших участие в вербовке россиян.

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