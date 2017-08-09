Воронежские мастера работают над граффити с изображением Петра I даже по ночам

Источник: Вести - Воронеж

Граффити готово наполовину, работы обещают завершить к 1 сентября. Над арт-объектом площадью 400 квадратных метров работают всего двое художников. Один из них отвечает за фон, другой — ответственный за детали.

Работать приходится по 12 часов, а иногда — даже ночью, рассказали мастера. Всего на рисунок потребуется 200 литров краски, уже ушло около половины.

Павел Таранов, художник-декоратор:

«Сюжет картины переносит нас в Петровскую эпоху, где, в общем-то, главным инструментом считался топор. Центральным элементом является Петр Первый, который символизирует собой царя и одновременно работягу, потому что он сам строил свои же корабли».