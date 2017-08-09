Воронежские мастера работают над граффити с изображением Петра I даже по ночам
Когда искусство выходит на городские улицы. На спуске к набережной Массалитинова в Воронеже появится новый
Когда искусство выходит на городские улицы. На спуске к набережной Массалитинова в Воронеже появится новый
Граффити готово наполовину, работы обещают завершить к 1 сентября. Над
Работать приходится по 12 часов, а иногда — даже ночью, рассказали мастера. Всего на рисунок потребуется 200 литров краски, уже ушло около половины.
Павел Таранов, художник-декоратор:
«Сюжет картины переносит нас в Петровскую эпоху, где, в
Этот и ещё три рисунка — подарок воронежцам ко Дню города. Один объект уже полностью готов — на пересечении улиц Урицкого и Ленина. А вот работы напротив железнодорожной поликлиники только начались.