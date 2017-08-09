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16:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Роспотребнадзор изъял из продажи 50 партий рыбы в Нижегородской области за I полугодие 2017 года

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области забраковало и изъяло из продажи 50 партий рыбы и продуктов из нее общим весом в 174 килограмма. Об этом сообщила пресс-служба управления 9 августа.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно сообщению, основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются несоблюдение сроков годности и условий хранения рыбной продукции, установленных изготовителями, несоответствие требованиям по содержанию глазури и отсутствие маркировки на продукции.

По данным управления, в январе — июне текущего года Роспотребнадзор исследовал порядка 650 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов.

«По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы соответствовали установленным требованиям. По физико-химическим показателям 11 проб или 8% не отвечали установленным требованиям. По микробиологическим показателям четыре (1%) — не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. По паразитологическим показателям четыре (3%) — не соответствовали установленным требованиям», — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора рекомендует при покупке рыбной продукции обращать внимание на условия реализации продукции, целостность её упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки, конечном сроке реализации, а для глазированной продукции сведения о процентном её содержании.

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