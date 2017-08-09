Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведчук: Киев "захлебнулся" водной блокадой Крыма
В Мурманске мужчина убил врача и покончил с собой
Как собрать ребенка к школе и сэкономить: лайфхаки
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
СМИ: Максакова рассказала о слухах о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Землетрясение на юго-западе Китая
16:46 (мск), источник: РИА Новости

В Тюмени рассмотрят жалобу на запрет носить брюки в одной из школ города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг — РИА Новости. В департаменте образования Тюмени рассмотрят жалобу местной жительницы на дресс-код для учеников в одной из городских школ, сообщила в среду РИА Новости представитель упомянутого подразделения горадминистрации.

Источник: РИА Новости

Ранее местные СМИ сообщили, что жительница Тюмени выразила возмущение дресс-кодом для учеников в местной школе № 92, где девочкам якобы запрещено носить брюки. Женщина написала жалобу в прокуратуру. Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что материалы решено отправить в городской департамент образования.

«Мы еще не получили этот документ. После того, как получим, рассмотрим», — сказала представитель департамента.

Она отметила, что, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», «установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации». По ее словам, муниципальные образовательные учреждения устанавливают такие требования в соответствии с типовыми стандартами, утвержденными департаментом образования и науки Тюменской области. Как добавила сотрудница департамента, школьные локальные нормативные акты, утверждающие эти требования, принимаются с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей.

«В случае несогласия родители вправе предложить свои варианты, которые будут рассмотрены органами государственно-общественного управления учреждения», — отметила представитель департамента.

На сайте тюменской школы № 92 размещено «Положение о единых требованиях к внешнему виду и одежде обучающихся». Там, в частности, говорится о том, что стиль школьной формы должен быть «деловым, классическим». Помимо прочего, запрещается носить обтягивающие брюки, платья и юбки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Поклонская отреагировала на просьбу Кадырова запретить 'Матильду'
НАТО сожалеет, что Путин приехал в Абхазию без согласия Грузии
Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
СМИ сообщили о вооруженном захвате отеля в центре Риги
Россияне рассказали о своем социальном самочувствии
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Отбывавший пожизненный срок канадский пастор освобожден в КНДР
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь