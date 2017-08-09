В Тюмени рассмотрят жалобу на запрет носить брюки в одной из школ города

Источник: РИА Новости

Ранее местные СМИ сообщили, что жительница Тюмени выразила возмущение дресс-кодом для учеников в местной школе № 92, где девочкам якобы запрещено носить брюки. Женщина написала жалобу в прокуратуру. Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что материалы решено отправить в городской департамент образования.

«Мы еще не получили этот документ. После того, как получим, рассмотрим», — сказала представитель департамента.

Она отметила, что, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», «установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации». По ее словам, муниципальные образовательные учреждения устанавливают такие требования в соответствии с типовыми стандартами, утвержденными департаментом образования и науки Тюменской области. Как добавила сотрудница департамента, школьные локальные нормативные акты, утверждающие эти требования, принимаются с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей.

«В случае несогласия родители вправе предложить свои варианты, которые будут рассмотрены органами государственно-общественного управления учреждения», — отметила представитель департамента.