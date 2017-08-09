В Тюмени рассмотрят жалобу на запрет носить брюки в одной из школ города
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг — РИА Новости. В департаменте образования Тюмени рассмотрят жалобу местной жительницы на
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг — РИА Новости. В департаменте образования Тюмени рассмотрят жалобу местной жительницы на
Ранее местные СМИ сообщили, что жительница Тюмени выразила возмущение
«Мы еще не получили этот документ. После того, как получим, рассмотрим», — сказала представитель департамента.
Она отметила, что, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», «установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации». По ее словам, муниципальные образовательные учреждения устанавливают такие требования в соответствии с типовыми стандартами, утвержденными департаментом образования и науки Тюменской области. Как добавила сотрудница департамента, школьные локальные нормативные акты, утверждающие эти требования, принимаются с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей.
«В случае несогласия родители вправе предложить свои варианты, которые будут рассмотрены органами
На сайте тюменской школы № 92 размещено «Положение о единых требованиях к внешнему виду и одежде обучающихся». Там, в частности, говорится о том, что стиль школьной формы должен быть «деловым, классическим». Помимо прочего, запрещается носить обтягивающие брюки, платья и юбки.