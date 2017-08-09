На 90-летие ДОСААФ в Волгограде устроят авиашоу
10 августа в Волгограде пройдут торжества, посвященные 90-летию добровольного общества содействия армии, авиации и флоту — ДОСААФ России.
10 августа в Волгограде пройдут торжества, посвященные 90-летию добровольного общества содействия армии, авиации и флоту — ДОСААФ России.
О программе праздничных мероприятий на
Праздник начнется со встречи на Мамаевом кургане участников международного комбинированного автопробега «С востока на запад России», посвященного юбилею ДОСААФ. Пробег стартовал во Владивостоке 5 июля. Участники преодолеют маршрут протяженностью в 12 тысяч километров. Путь проходит через города Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, Поволжья,
— Торжества начнутся на главной высоте России, где к всероссийскому пробегу присоединятся 25 машин из регионов ЮФО. Волгоградскую область будут представлять 11 автомобилей, — сообщил Сергей Забеднов. — Помимо этого, именно в Волгограде произойдет разветвление маршрута. Одна часть машин пойдет на
Мероприятие откроют губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель ДОСААФ России,
Участникам пробега будут преданы памятные знаки, гильзы с землей Мамаева кургана и мешочки с землей регионов ЮФО и СКФО, которые они доставят в Республику Беларусь и Республику Крым. В завершении церемонии в Храме всех святых пройдет молебен. Также здесь будет подписано соглашение о сотрудничестве между ДОСААФ и православной церковью, а председатель ДОСААФ России передаст волгоградской митрополии святые мощи.
Продолжатся праздничные мероприятия вечером. В 16:30 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда начнут работу 15 тематических площадок, посвященных истории ДОСААФ в Волгоградской области. Там же будет выставлен спортивный инвентарь и снаряжение, лодки, мотоциклы, квадроциклы, спортивное оружие. Можно будет увидеть выставку ретро автомобилей, авиамодели и многое другое.
В 17.00 начнется авиашоу. Зрители увидят прыжки парашютистов с флагами России и ДОСААФ и выступление пилотажной группы «Русь», которое станет «гвоздем» программы.
В 17:30 начнется концерт — на сцене выступят коллективы из Южного и Северокавказского федеральных округов, приехавшие вместе с участниками автопробега.