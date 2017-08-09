На 90-летие ДОСААФ в Волгограде устроят авиашоу

О программе праздничных мероприятий на пресс-конференции, прошедшей в конференц-зале РИАЦ, рассказал председатель регионального отделения организации по Волгоградской области Сергей Забеднов.

Праздник начнется со встречи на Мамаевом кургане участников международного комбинированного автопробега «С востока на запад России», посвященного юбилею ДОСААФ. Пробег стартовал во Владивостоке 5 июля. Участники преодолеют маршрут протяженностью в 12 тысяч километров. Путь проходит через города Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, Поволжья, город-герой Волгоград и завершается в городах-героях Севастополе и Минске. Главной целью пробега, по словам организаторов, является патриотическое объединение поколений, укрепление культурных и межнациональных связей, а также поддержка доброжелательных отношений между гражданами России и Беларуси.

— Торжества начнутся на главной высоте России, где к всероссийскому пробегу присоединятся 25 машин из регионов ЮФО. Волгоградскую область будут представлять 11 автомобилей, — сообщил Сергей Забеднов. — Помимо этого, именно в Волгограде произойдет разветвление маршрута. Одна часть машин пойдет на город-герой Севастополь, а другая в город-герой Минск.

Мероприятие откроют губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков, председатель ДОСААФ Беларуси Иван Дырман и ветеран Великой Отечественной войны, десантник Василий Павлович Мелихов. Они обратятся с приветственным словом к участникам автопробега, а также казакам, курсантам, юнармейцам, военнослужащим и поисковикам со всей страны, которые отправятся на начинающуюся Вахту памяти в Городищенский район.

Участникам пробега будут преданы памятные знаки, гильзы с землей Мамаева кургана и мешочки с землей регионов ЮФО и СКФО, которые они доставят в Республику Беларусь и Республику Крым. В завершении церемонии в Храме всех святых пройдет молебен. Также здесь будет подписано соглашение о сотрудничестве между ДОСААФ и православной церковью, а председатель ДОСААФ России передаст волгоградской митрополии святые мощи.

Продолжатся праздничные мероприятия вечером. В 16:30 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда начнут работу 15 тематических площадок, посвященных истории ДОСААФ в Волгоградской области. Там же будет выставлен спортивный инвентарь и снаряжение, лодки, мотоциклы, квадроциклы, спортивное оружие. Можно будет увидеть выставку ретро автомобилей, авиамодели и многое другое.

В 17.00 начнется авиашоу. Зрители увидят прыжки парашютистов с флагами России и ДОСААФ и выступление пилотажной группы «Русь», которое станет «гвоздем» программы.