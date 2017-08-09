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15:50 (мск), источник: Om1.ru

Омским многодетным семьям разрешат тратить маткапитал на газификацию

Деньги можно будет использовать сразу после рождения ребенка.

Источник: Reuters

По поручению губернатора Виктора Назарова разработан законопроект, который позволит семьям использовать материнский капитал на газификацию частных домов. Пакет документов внесут на рассморение областного парламента в осеннюю сессию.

Таким образом, многодетные семьи на средства маткапитала смогут оборудовать жилье газовым котлом сразу после рождения ребенка, не дожидаясь, когда ему исполнится 3 года, сообщают в облправительстве. Эта возможность особенно важна для семей, которые живут в частном секторе или неблагоустроенных многоэтажках в сельской местности и городских поселках.

Также рассматривается новый порядок предоставления денежных выплат: их намерены поднять на 20%, с 3 720 рублей до 4 500 рублей в год. Кроме того, семьям предлагают самим решать, какой порядок выплаты им предпочтительнее: каждый месяц или один раз в год всю сумму.

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