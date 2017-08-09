Омским многодетным семьям разрешат тратить маткапитал на газификацию
Деньги можно будет использовать сразу после рождения ребенка.
Деньги можно будет использовать сразу после рождения ребенка.
По поручению губернатора Виктора Назарова разработан законопроект, который позволит семьям использовать материнский капитал на газификацию частных домов. Пакет документов внесут на рассморение областного парламента в осеннюю сессию.
Таким образом, многодетные семьи на средства маткапитала смогут оборудовать жилье газовым котлом сразу после рождения ребенка, не дожидаясь, когда ему исполнится 3 года, сообщают в облправительстве. Эта возможность особенно важна для семей, которые живут в частном секторе или неблагоустроенных многоэтажках в сельской местности и городских поселках.
Также рассматривается новый порядок предоставления денежных выплат: их намерены поднять на 20%, с 3 720 рублей до 4 500 рублей в год. Кроме того, семьям предлагают самим решать, какой порядок выплаты им предпочтительнее: каждый месяц или один раз в год всю сумму.