Омским многодетным семьям разрешат тратить маткапитал на газификацию

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По поручению губернатора Виктора Назарова разработан законопроект, который позволит семьям использовать материнский капитал на газификацию частных домов. Пакет документов внесут на рассморение областного парламента в осеннюю сессию.

Таким образом, многодетные семьи на средства маткапитала смогут оборудовать жилье газовым котлом сразу после рождения ребенка, не дожидаясь, когда ему исполнится 3 года, сообщают в облправительстве. Эта возможность особенно важна для семей, которые живут в частном секторе или неблагоустроенных многоэтажках в сельской местности и городских поселках.