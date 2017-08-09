Ростовские синоптики прогнозируют снижение температуры в ближайшие дни
Пик жары в регионе на сегодня пройден. 10 августа на юге Ростовской области температура воздуха упадет до 35−37°, на севере — до 28−30°.
Пик жары в регионе на сегодня пройден. 10 августа на юге Ростовской области температура воздуха упадет до 35−37°, на севере — до 28−30°.
В среднем на севере области температура снизится на 8−10 градусов, на юге — на 3−4 градуса. Об этом рассказала и.о. начальника Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова в ходе
По данным Ростовского Гидрометцентра, в этом году ни один температурный рекорд побит не был.
«Наиболее жарким за последние годы было лето 2010 года, когда температура в тени достигала 43°. Но длительный период жары в 4−5 дней подряд, как этим летом, мы отмечаем действительно редко. Погода в последний летний месяц остается выше нормы на 8−10 градусов, осадков в это же время будет меньше», — подчеркнула Елена Назарова.
При прогнозируемых 40−42° в тени, температура воздуха на солнце может достигать 60−65°. После спада жары в следующие пару дней, температура снова начнет расти. Но Росгидрометцентр не ожидает продолжения устойчивой жары в августе.
Кроме того, на этой неделе
По данным ГУ МЧС по Ростовской области, по сравнению с прошлым годом на 50% увеличилось число природных пожаров, площадь возгораний возросла в четыре раза. В ряде случаев в МЧС этот факт связывают с продолжительной жарой. С начала года зафиксировано 462 случая загорания сухой растительности и камыша. Наиболее часто пожары проходили в Таганроге, Ростове, Багаевском и Аксайском районах.
Сейчас
«В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению», — говорится в сообщении
Основной спад температуры по прогнозам придется на вторую половину августа, тогда температура в регионе упадет до 35°. После 25 августа синоптики прогнозируют 25−30° в дневное время. В то же время в сентябре в Росгидрометцентре также ожидают температуру выше нормы.