Церемонию бракосочетания теперь можно провести в Казанском кремле
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Торжественную церемонию бракосочетания теперь можно провести и в
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Торжественную церемонию бракосочетания теперь можно провести и в
Как уточняет источник, сделать это можно как в выставочном зале «Манеж», где сейчас проходит выставка «История семьи — история Республики», так и на открытых площадках древней крепости.
Воспользоваться этой возможностью решили молодожены Илья Сиркин и Диляра Ихсанова. Официальная регистрация их брака пройдет 10 августа на площадке за Благовещенским собором Казанского кремля.