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16:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Церемонию бракосочетания теперь можно провести в Казанском кремле

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Торжественную церемонию бракосочетания теперь можно провести и в музее-заповеднике «Казанский кремль», сообщает пресс-служба музея.

Как уточняет источник, сделать это можно как в выставочном зале «Манеж», где сейчас проходит выставка «История семьи — история Республики», так и на открытых площадках древней крепости.

Воспользоваться этой возможностью решили молодожены Илья Сиркин и Диляра Ихсанова. Официальная регистрация их брака пройдет 10 августа на площадке за Благовещенским собором Казанского кремля.

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