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20:18 (мск)

Работники зоопарка в США изобразили животных за бесплатный обед

В середине июля в США традиционно проходит Национальная неделя работников зоопарка. В этом году отличился зоосад штата Миннесота, сотрудники которого отметили профессиональный праздник весьма необычным способом.

Киперы сфотографировались в роли зверей, повторив ранее сделанные снимки своих подопечных. Получившиеся коллажи были вынесены на суд общественности и опубликованы на странице зоосада в Facebook. Подписчиков попросили ответить на главный вопрос акции: становятся ли похожи со временем животные и люди, которые о них заботятся, а также проголосовать «лайком» за лучший косплей. Автор самого популярного снимка был награжден бесплатным обедом.

И вот что получилось.

Во время загрузки произошла ошибка.На серии снимков под названием «Human Zoo» работница зоосада по имени Кэти, раскинувшись на ветвях, изображает самку белощёкого хохлатого гиббона по имени Тиа.
Во время загрузки произошла ошибка.Смотритель по имени Джим решил просто прилечь, как кенгуру.
Во время загрузки произошла ошибка.Кристина в роли гавайского тюленя-монаха, а рядом с ней Хизер в роли самой себя, тренера морских млекопитающих.
Во время загрузки произошла ошибка.Пейдж и Марта ухватились за лист салата также, как и их подопечные, большие черепахи.
Во время загрузки произошла ошибка.Кэти и Келли в роли снежных обезьян.
Во время загрузки произошла ошибка.Смотрители-верблюды. Вид со спины.
Во время загрузки произошла ошибка.Кели, Марисса и очень вкусное сено.
Во время загрузки произошла ошибка.«Кенгуру Кесси» и ее потомство, которое сидит в поясной сумке.
Во время загрузки произошла ошибка.А вот Михаэле нет так повезло, пришлось зажевать какую-то фиолетовую ленту. Зато теперь она почти тюлень-монах.
Во время загрузки произошла ошибка.Кристи косплеит голодного дикого кабана. Достаточно правдоподобно.
Во время загрузки произошла ошибка.Тарин в роли бобра, а Бриджит зачем-то положила на нее палку.
Во время загрузки произошла ошибка.Верблюды. Вид спереди.
Во время загрузки произошла ошибка.Теперь Тарин в роли ленивца. Коллеги подкармливают ее.
Во время загрузки произошла ошибка.Аманда в роли черепахи. Надежное укрытие.

А вот и победительницы конкурса (более 900 лайков в Facebook) и обладательницы бесплатного обеда. Анна в роли самой себя, а Мегги успешно косплеит гусеницу.

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