Работники зоопарка в США изобразили животных за бесплатный обед

Киперы сфотографировались в роли зверей, повторив ранее сделанные снимки своих подопечных. Получившиеся коллажи были вынесены на суд общественности и опубликованы на странице зоосада в Facebook. Подписчиков попросили ответить на главный вопрос акции: становятся ли похожи со временем животные и люди, которые о них заботятся, а также проголосовать «лайком» за лучший косплей. Автор самого популярного снимка был награжден бесплатным обедом.