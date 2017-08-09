Челябинских судей по каратэ лишили категорий за срыв первенства УрФО

«И вот что странно — документ датирован 31-м мая, а лично я его увидел только вчера. Сами наши судьи тоже в ступоре, -комментирует главный тренер сборной Челябинской области по каратэ Владимир Холкин. — Если уж принимаете решение против людей, нужно хотя бы вовремя уведомлять о нем. И вообще, я сильно сомневаюсь, что принимать такие решения — в компетенции одной только ФКР. Получается, они это сделали в обход Минспорта — и федерального, и регионального. Мы попросили юристов как следует в этом разобраться».