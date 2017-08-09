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16:24 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинских судей по каратэ лишили категорий за срыв первенства УрФО

Троих судей по каратэ из Челябинской области, имеющих всероссийскую категорию, лишили права судить соревнования любого уровня. Их обвиняют в причастности к срыву майского первенства УрФО среди юниоров и второго этапа 8-й спартакиады учащихся.

Источник: Uralpress.ru

«Черную метку» от судейского комитета Федерации каратэ России получили южноуральцы Сергей Бородулин, Юрий Краснопевцев и Людмила Мовшева. Бумага с соответствующим решением на днях пришла в Челябинскую региональную федерацию.

«И вот что странно — документ датирован 31-м мая, а лично я его увидел только вчера. Сами наши судьи тоже в ступоре, -комментирует главный тренер сборной Челябинской области по каратэ Владимир Холкин. — Если уж принимаете решение против людей, нужно хотя бы вовремя уведомлять о нем. И вообще, я сильно сомневаюсь, что принимать такие решения — в компетенции одной только ФКР. Получается, они это сделали в обход Минспорта — и федерального, и регионального. Мы попросили юристов как следует в этом разобраться».

Как отметил Владимир Холкин, дисквалифицированные комитетом ФКР судьи отдали каратэ больше 20 лет. «Каждый из них обладал всероссийской категорией, позволяющей судить соревнования уровня Чемпионата России. А теперь их хотят понизить вообще “до нуля”. То есть, полностью отстранить от судейства», — недоумевает спортивный наставник.

Но, как сказано в бумаге, в этом случае дисквалификация не является пожизненной — допускается судейская аттестация.

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