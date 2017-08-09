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16:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Договор на «блатные «парковки в Челябинске расторгли через суд

Договор на «блатные «парковки в Челябинске расторгли через суд.

Прокуратура через суд добилась расторжения незаконного договора на организацию парковки в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Это — платная стоянка в Курчатовском районе. Документ представители ООО «Автоплюс» (которое должно было получать 90 процентов прибыли) и муниципального учреждения «Городские парковки» был подписан без проведения конкурса, что противоречит федеральному закону о защите конкуренции. Арбитражный суд признал нарушения и постановил признать агентский договор недействительным.

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