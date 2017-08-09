Договор на «блатные «парковки в Челябинске расторгли через суд.

Это — платная стоянка в Курчатовском районе. Документ представители ООО «Автоплюс» (которое должно было получать 90 процентов прибыли) и муниципального учреждения «Городские парковки» был подписан без проведения конкурса, что противоречит федеральному закону о защите конкуренции. Арбитражный суд признал нарушения и постановил признать агентский договор недействительным.