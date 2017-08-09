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16:38 (мск), источник: Новости Перми

В микрорайоне Заостровка обустроен новый сквер

В открытии приняли участие жители микрорайона, председатель ТОС «Заостровка» Эрик Зосимов, депутат Владимир Плотников. По словам местных жителей, еще год назад здесь была просто свалка.

Сквер в Дзержинском районе на ул. Маяковского, 48 появился по просьбе жителей и ТОС микрорайона Заостровка. Здесь вдоль проезжей части складировался мусор, а местным жителям было негде гулять. В 2016 году к Владимиру Плотникову поступило обращение от жителей с просьбой построить сквер.

Был организован выезд с участием депутата и главы администрации города Перми Дмитрия Самойлова. В итоге было принято решение реализовать проект в 2017 году. Площадь сквера около 3000 кв м, здесь заасфальтирована центральная аллея, установлены урны, лавочки, высажены 150 деревьев, установлено ограждение.

«Рад, что в итоге взаимодействия власти и пермяков, которые слышат друг друга, получаются такие скверы, детские и спортивные площадки. Это результат нашей совместной работы», — подчеркнул Владимир Плотников.

Как говорят общественные активисты, есть желание продолжить озеленение сквера, на будущий год здесь появятся новые клумбы и цветники.

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