Козы, гуляющие по городскому кладбищу, возмутили жителей Миасса
По словам горожан, животные повредили могилы.
По словам горожан, животные повредили могилы.
Козы, пасущиеся на территории городского кладбища, возмутили жителей Миасса, фотографиями гуляющих по могилам животных горожане поделились в социальной сети.
По словам южноуральцев, козы приникли на кладбище
«О каких охранниках вы говорите. Там даже венки, корзинки воруют с могилок. А на фото видно могилку моей бабушки, очень неприятно, что козы там ходят», — написала под снимками жительница города.
Напомним, ранее областная прокуратура начала проверку информации о мемориале, который был заброшен и превращён в пастбище для скота.