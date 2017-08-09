Козы, гуляющие по городскому кладбищу, возмутили жителей Миасса

Козы, пасущиеся на территории городского кладбища, возмутили жителей Миасса, фотографиями гуляющих по могилам животных горожане поделились в социальной сети.

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По словам южноуральцев, козы приникли на кладбище из-за отсутствия калитки, которая запирала бы вход. Одна из участниц обсуждения сообщила, что написала жалобу в городскую администрацию. Другие комментаторы заметили, что на территории должен быть охранник.

«О каких охранниках вы говорите. Там даже венки, корзинки воруют с могилок. А на фото видно могилку моей бабушки, очень неприятно, что козы там ходят», — написала под снимками жительница города.